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Почему автобус едет мимо?


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Сегодня, 12:46
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- Недавно была установлена новая автобусная остановка «58 квартал». Езжу на автобусе № 7, но он на ней не останавливается, проезжает мимо. Даже когда просишь водителя, отвечает, что такой остановки нет. Выясните, пожалуйста, для каких автобусов сделали эту остановку?
Антон Гаврилович


В минувшую среду, 9 августа, мы проехали по маршруту № 7 (владелец маршрута – предприниматель Сергей БЕЛОЗОР). На остановке «58 квартал» автобус действительно не остановился. В пятницу, 11 августа, проехали на автобусе № 7 другого собственника – автоколонны 1949. Он тоже в 58 квартале не остановился. Оба водителя на наш вопрос, почему остановку проигнорировали, ответили так же, как и нашему читателю: «Такой остановки нет!» Добавим, что и голосовой информатор в автобусе эту остановку не объявил.

А между тем эта остановка действует уже полтора месяца. Она была утверждена постановлением администрации АГО от 22 июня 2017 года № 1165-па. В реестр маршрутов регулярных пассажирских перевозок тогда был добавлен новый остановочный пункт для пяти автобусов - № 3, 7, 10, 27 и 28. Как нас заверили в транспортном отделе управления по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи администрации АГО, 26 июня утверждены схемы движения этих маршрутов, куда включена и новая остановка.

Ольга КРАСНОВА

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