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По каким проездным будем ездить?


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- Ангарские льготники на автобусах городских маршрутов ездят по пластиковым социальным проездным билетам. Правильно ли я понял, что теперь мы их меняем на бумажные ЕСПБ?
Матвей Иванович


Неверная информация! Пластиковые единые социальные проездные билеты на городские маршруты льготники получили в декабре 2015 года на 5 лет, успешно ими пользуются и будут пользоваться еще более 3 лет. С 1 сентября 2017 года бумажные ЕСПБ будут действовать на пригородных маршрутах. В нашем городе таких три: Ангарск-Иркутск, Ангарск-Раздолье и Ангарск-Архиереевка.

Ольга КРАСНОВА
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