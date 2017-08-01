По каким проездным будем ездить?

Матвей Иванович

Ольга КРАСНОВА

Неверная информация! Пластиковые единые социальные проездные билеты на городские маршруты льготники получили в декабре 2015 года на 5 лет, успешно ими пользуются и будут пользоваться еще более 3 лет. С 1 сентября 2017 года бумажные ЕСПБ будут действовать на пригородных маршрутах. В нашем городе таких три: Ангарск-Иркутск, Ангарск-Раздолье и Ангарск-Архиереевка.