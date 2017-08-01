Где снимут?

- Моя десятилетняя племянница, заигравшись, натянула на палец железное колечко так сильно, что его пытались стащить всем семейством. Часа два пробовали и все-таки стянули. Я слышал, что подобные ситуации не такая уж и редкость. Куда в случае необходимости обращаться, чтобы снять кольцо?
Андрей
За ответом мы обратились в Юго-Западный (Ангарский) спасотряд. Начальник отряда Владимир МАХЛАЙ подтвердил, что несчастные «окольцованные» - частые клиенты спасателей.
- В год до десятка обращений бывает, и мы никому не отказываем. У нас такая помощь официально называется аварийно-спасательной работой и делается совершенно бесплатно.
По словам спасателей, в подобное положение попадают и старые, и малые. Дети надевают кольца во время игры. А взрослые становятся жертвами опухания.
Игорь КАРИН
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