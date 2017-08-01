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Как оформить добавку к пенсии?


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Сегодня, 16:54
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- В газете за 15 августа вы написали о добавке к пенсии женщинам, родившим детей. Уточните, пожалуйста, возраст детей и подскажите, какие документы нужны для подачи заявления?
Анна Петровна


Как нашей редакции пояснила Марина КОЗЛОВА, замначальника ангарского управления Пенсионного фонда РФ, дата рождения детей не имеет принципиального значения. Главное условие перерасчета пенсии женщинам-пенсионеркам – их выход на пенсию до 1 января 2015 года.

Для этого женщины должны представить в ПФ свой паспорт и свидетельства о рождении детей. Если свидетельств нет, то их копии, заверенные нотариально, или справку из ЗАГСа. Если мама после рождения детей меняла фамилию, например, второй раз выйдя замуж или расторгнув брак, потребуется свидетельство о браке или его расторжении. Если у мамы и детей разные фамилии, потребуется свидетельство о браке.

Ольга КРАСНОВА

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