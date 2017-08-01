Где качели?

Ольга Михайловна

Анастасия

ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

За всё, что происходит в парках города, теперь отвечает специальная бюджетная организация «Парки Ангарска». Позвонить им можно по телефону 64-51-61, написать обращение по адресу: Parkiangarska@mail.ru.По указанному номеру телефона мы задали вопрос от имени граждан. Наш вопрос записали, обещали перезвонить. Буквально через час администратор по имени Ася дала ответ: