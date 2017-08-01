Где качели?

- Мы живём возле парка строителей и каждый день ходим туда с внучкой на детскую площадку. Этим летом, 11 июня, в 11.50, на площадку пришли двое мужчин и сняли качели. Сказали, что их направила администрация и качели забирают на ремонт. Прошло два месяца, но качели на место не вернулись. Куда мы только не звонили, никто ничего нам толком не говорит. Теперь мы сомневаемся, что эти люди действительно были посланы администрацией. Может, просто воры? Кто должен восстановить детскую площадку?
Ольга МихайловнаПарк строителей. Качелей нет и не будет. Во всяком случае этим летом точно.
За всё, что происходит в парках города, теперь отвечает специальная бюджетная организация «Парки Ангарска». Позвонить им можно по телефону 64-51-61, написать обращение по адресу: Parkiangarska@mail.ru.
По указанному номеру телефона мы задали вопрос от имени граждан. Наш вопрос записали, обещали перезвонить. Буквально через час администратор по имени Ася дала ответ:- Качели в парке строителей демонтированы, потому что были травмоопасны. Этим летом качелей в этом парке уже не будет, так как требуется полная замена комплекса с качелями, а финансирования на это нет.
Анастасия
ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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