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Зачем нам эта музыка?


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Вчера, 22:07
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- Получила в подарок сувенир, его еще называют «музыкой ветра». Куда его по правилам надо повесить, вы не знаете?
Ольга

Зачем нам эта музыка?
“Музыка ветра” не просто сувенир, а вещь полезная и нужная.

«Музыка ветра» - это очень хороший подарок. Потому что не сувенир, а одно из средств гармонизации помещения. Из большого количества возможных применений талисмана выделим основные.

- «Музыку ветра» используют снаружи и внутри помещений как защитный символ, рассеивающий резкую энергию Ша. В случае, если рядом с вашим домом есть какой-то объект, излучающий негативную энергию в вашем направлении (линия электропередач, автостоянка, больница и т.п.), «ветерок» вешают в проеме окна для ее рассеивания и измельчения.

- В местах скопления и застоя энергии: темные и острые углы, чуланы, кладовки, тещины комнатки. Старайтесь как можно чаще дотрагиваться до «ветерка», заставляя его петь. Иначе роль его будет чисто декоративной.

- В помещениях с прямотекущей острой энергией: длинных узких коридорах, когда дверь располагается прямо напротив окна или вход напротив лестницы. В этих случаях энергия, проникая через окно или дверь, сразу пролетает дальше, не задерживаясь в комнате.

- Особенно эффективно размещать талисман на входе, если он недостаточно освещен или находится прямо напротив лестницы на второй этаж или в другую комнату. «Ветерок» способен задержать и приумножить энергию на входе, заставляя эту зону работать, а значит, уберегая хозяина дома от финансовых проблем.

Считается, что энергия в доме должна постоянно циркулировать, не пролетая мимо важных зон и не останавливаясь в одном месте. Китайские колокольчики могут использоваться и для конкретной цели усиления какой-либо зоны. Например, колокольчик с восемью трубочками, размещенный на северо-западе, способен принести покровительство влиятельных людей и карьерный рост. Всего существуют девять секторов жизненных устремлений. Специалисты советуют начать с одного-двух.

1. Север - карьера. Путь.

Стихия - вода. Питающий элемент - металл. Благоприятные цвета - синий, черный, голубой, белый. Число - 1.

Она напрямую относится к выбору правильного пути и вашей реализации. От ее работы зависит успешность новых начинаний.

2. Юго-запад – любовь, взаимоотношения.

Земля. Огонь. Розовый, красный, оттенки коричневого. 2.

Активизация этого сектора способна наладить отношения с окружающими и в первую очередь с любимым человеком.

3. Восток – семья.

Дерево. Вода. Зеленый, коричневый, черный, синий. 3.

Обратите внимание на эту зону в случае с проблемами отцов и детей, непониманием между супругами. Очищая энергию здесь, вы укрепляете собственное здоровье, создавая дополнительный источник энергии.

Зося БЕЛКИНА

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