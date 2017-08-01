Что делать с ОДН за электроэнергию?

- Почему за ОДН по электроэнергии пришли такие космические суммы?
- Наша УК «Центр» выставила нам в этом месяце очень высокие ОДН по эл. энергии. Объясняют тем, что региональная власть приняла новый закон. Ещё какое-то содержание ОСВ придумали! А почему я должна платить за ОДН больше, чем трачу в квартире? Мне непонятно, объясните!Как платить за ОДН по электроэнергии - по нормативу или счётчикам - решает не УК, а собрание собственников МКД.
Фото Николая Стернина
Объясняем. В данный момент начислением платы за общедомовые нужды занимаются управляющие компании, поскольку этот вид расходов включён в состав платы за содержание жилья, то есть в квартплату. Начисляют жилищники ОДН просто – в соответствии с нормативами, которые установлены приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
Норматив – штука непростая. Кому-то выгоден, а кому-то нет. Вот с электроэнергией получилось очень плохо, ведь в реальности на общедомовые нужды она практически не тратится. Ну сколько может нажечь лампочка в подъезде?
Люди бросились разбираться: включать или не включать в расчёт ОДН площадь чердаков и подвалов? Ведь это существенно влияет на конечную цифру! Однако наиболее простой и логичный выход видится в том, чтобы уйти от нормативов вовсе. То есть начислять плату по показаниям общедомовых приборов учёта. Тем более что на электроэнергию они есть почти в каждом доме. Тем более что теперь именно так и положено считать по закону!
Соответствующий документ вступил в силу 30 июля 2017 года. Это федеральный закон от 29.07.17 №258-ФЗ «О внесении изменений в статьи 154 и 156 Жилищного кодекса РФ». Он даёт право собственникам провести собрание и самостоятельно определить способ расчёта общедомовых нужд.
Анастасия КУРМАЗОВА
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