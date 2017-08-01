.
,

Что делать с ОДН за электроэнергию?


0

Вчера, 22:23
 Количество просмотров: 64
    

- Почему за ОДН по электроэнергии пришли такие космические суммы?

- Наша УК «Центр» выставила нам в этом месяце очень высокие ОДН по эл. энергии. Объясняют тем, что региональная власть приняла новый закон. Ещё какое-то содержание ОСВ придумали! А почему я должна платить за ОДН больше, чем трачу в квартире? Мне непонятно, объясните!

Что делать с ОДН за электроэнергию?
Как платить за ОДН по электроэнергии - по нормативу или счётчикам - решает не УК, а собрание собственников МКД.
Фото Николая Стернина


Объясняем. В данный момент начислением платы за общедомовые нужды занимаются управляющие компании, поскольку этот вид расходов включён в состав платы за содержание жилья, то есть в квартплату. Начисляют жилищники ОДН просто – в соответствии с нормативами, которые установлены приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Норматив – штука непростая. Кому-то выгоден, а кому-то нет. Вот с электроэнергией получилось очень плохо, ведь в реальности на общедомовые нужды она практически не тратится. Ну сколько может нажечь лампочка в подъезде?

Люди бросились разбираться: включать или не включать в расчёт ОДН площадь чердаков и подвалов? Ведь это существенно влияет на конечную цифру! Однако наиболее простой и логичный выход видится в том, чтобы уйти от нормативов вовсе. То есть начислять плату по показаниям общедомовых приборов учёта. Тем более что на электроэнергию они есть почти в каждом доме. Тем более что теперь именно так и положено считать по закону!
Соответствующий документ вступил в силу 30 июля 2017 года. Это федеральный закон от 29.07.17 №258-ФЗ «О внесении изменений в статьи 154 и 156 Жилищного кодекса РФ». Он даёт право собственникам провести собрание и самостоятельно определить способ расчёта общедомовых нужд.

Анастасия КУРМАЗОВА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Все новости категории

Спортивные новости
Стали мастерами спорта России международного класса
В Ангарске пройдет Спартакиада трудовых коллективов Иркутской области
Четыре серебряных и одну бронзовую медали
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Приговор по А.Кустову вступил в силу
Наехала на семью
На виду у всех
Все новости категории

Общество
МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ
В помощь селу
Пристав на дороге
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Статей за Август 2017 (208)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru