Что делать с ОДН за электроэнергию?

Фото Николая Стернина

Анастасия КУРМАЗОВА

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Объясняем. В данный момент начислением платы за общедомовые нужды занимаются управляющие компании, поскольку этот вид расходов включён в состав платы за содержание жилья, то есть в квартплату. Начисляют жилищники ОДН просто – в соответствии с нормативами, которые установлены приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.Норматив – штука непростая. Кому-то выгоден, а кому-то нет. Вот с электроэнергией получилось очень плохо, ведь в реальности на общедомовые нужды она практически не тратится. Ну сколько может нажечь лампочка в подъезде?Люди бросились разбираться: включать или не включать в расчёт ОДН площадь чердаков и подвалов? Ведь это существенно влияет на конечную цифру! Однако наиболее простой и логичный выход видится в том, чтобы уйти от нормативов вовсе. То есть начислять плату по показаниям общедомовых приборов учёта. Тем более что на электроэнергию они есть почти в каждом доме. Тем более что теперь именно так и положено считать по закону!Соответствующий документ вступил в силу 30 июля 2017 года. Это федеральный закон от 29.07.17 №258-ФЗ «О внесении изменений в статьи 154 и 156 Жилищного кодекса РФ». Он даёт право собственникам провести собрание и самостоятельно определить способ расчёта общедомовых нужд.