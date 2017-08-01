Сами можем?

Нина Николаевна

Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Сделки с недвижимостью как раньше, так и сегодня регистрируются в службе государственной регистрации, кадастра и картографии. Агентство недвижимости выполняет лишь роль посредника между покупателем, продавцом и этой службой. Вас никто не заставляет пользоваться их услугами, если вы сами этого не хотите. Как и все другие услуги профессионалов, они у риелторов платные. За что вы платите? Этот вопрос мы задали менеджеру одного из старейших агентств недвижимости города.Пакет документов зависит от того, какой объект недвижимости вы покупаете или продаёте. Если единоличное владение, это одни документы, если долевое – другие. Третьи, если квартира в ипотеке.- консультирует заместитель начальника ангарского межмуниципального отдела управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Наталья НЕПОМНЯЩАЯ.Сбор документов – это ещё полбеды. Основная загвоздка в составлении договора купли-продажи недвижимости. Не имея юридического образования, самостоятельно составить такой практически невозможно. Хотя, как нам пояснили в службе, образцы можно найти в информационных справочных системах в Интернете. Но если вам много лет, вы инвалиды, не юристы и ничего не понимаете в Интернете, самостоятельно провести сделку, оформив ее как надо, вам вряд ли удастся.