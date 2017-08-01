Сами можем?

- Мне девятый десяток. Мы с сыном оба инвалиды. Собираемся купить небольшую однокомнатную квартиру, но в агентствах недвижимости за такие услуги берут дорого: в «Суворове» 50 тысяч рублей, в «Сакуре» 40 тысяч. Где же взять такие деньги? Раньше эти сделки можно было зарегистрировать через Росреестр, заплатив госпошлину. Есть ли сейчас такая возможность в нашем городе?
Нина НиколаевнаЕсли у вас нет опыта покупки недвижимости напрямую и юридического образования, сделка без посредников может закончиться судом.
Сделки с недвижимостью как раньше, так и сегодня регистрируются в службе государственной регистрации, кадастра и картографии. Агентство недвижимости выполняет лишь роль посредника между покупателем, продавцом и этой службой. Вас никто не заставляет пользоваться их услугами, если вы сами этого не хотите. Как и все другие услуги профессионалов, они у риелторов платные. За что вы платите? Этот вопрос мы задали менеджеру одного из старейших агентств недвижимости города.- Кроме поиска потенциального покупателя или продавца квартиры, агентство осуществляет полное юридическое сопровождение сделки. Наши сотрудники самостоятельно собирают и проверяют подлинность документов: кадастрового и технического паспорта, договора купли-продажи, дарения или документов наследования недвижимости, свидетельства о государственной регистрации. Все эти бумаги находятся у продавца квартиры. Далее запрашивается выписка из ЕГРН (единого государственного реестра недвижимости). По этой выписке можно отследить: кто собственник, кто прописан, не претендуют ли на недвижимость несовершеннолетние или инвалиды, нет ли прописанных, на данный момент находящихся в местах лишения свободы, есть ли на объекте какие-либо обременения (ипотека, арест, запрет на отчуждение). Собираются справки по всем ресурсоснабжающим организациям и в управляющей компании о наличии или отсутствии на квартире долгов. И только после того как собран и проверен весь пакет документов, составляется предварительный договор, после чего выходят на сделку.
Пакет документов зависит от того, какой объект недвижимости вы покупаете или продаёте. Если единоличное владение, это одни документы, если долевое – другие. Третьи, если квартира в ипотеке. - С многофункционального центра документы поступают к нам. В течение 9 рабочих дней служба принимает решение о регистрации. Всё чисто – сделка оформляется. Если есть какие-либо препятствия или ограничения, приостанавливаем регистрацию,
- консультирует заместитель начальника ангарского межмуниципального отдела управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Наталья НЕПОМНЯЩАЯ.
Сбор документов – это ещё полбеды. Основная загвоздка в составлении договора купли-продажи недвижимости. Не имея юридического образования, самостоятельно составить такой практически невозможно. Хотя, как нам пояснили в службе, образцы можно найти в информационных справочных системах в Интернете. Но если вам много лет, вы инвалиды, не юристы и ничего не понимаете в Интернете, самостоятельно провести сделку, оформив ее как надо, вам вряд ли удастся. - Я бы, конечно, не рекомендовала гражданам самостоятельно заниматься оформлением и подготовкой сделки.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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