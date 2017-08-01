Что будет с дачей?

- Расскажите подробно о новом законе для садоводов и огородников. Какие принципиальные изменения он внесет в жизнь владельцев загородной недвижимости?
Николай ВладимировичВступал ты в СНТ или не вступал, за коммуналку и содержание (управление общим имуществом) «индивидуалам» теперь надо будет платить.
Фото Николая СТЕРНИНА
Прежний закон, регулирующий правоотношения в сфере садоводства, огородничества и дачного хозяйства, был принят в 1998 году. За прошедшие без малого 20 лет появилась необходимость в его капитальной корректировке. Кроме того, за это время в стране принят ряд документов, некоторые положения и понятия которых разнятся с устаревшим законом «О садоводстве». Новый федеральный закон № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» прежде всего призван устранить несоответствия между дачным законодательством и Гражданским, Земельным, Градостроительным и Жилищным кодексами.
Первое ключевое изменение, с которым столкнутся граждане, касается возможности строительства жилых домов. Новый закон полностью отменяет понятие «дача». Некоммерческие объединения граждан, создающиеся для ведения загородного хозяйства, будут иметь лишь две юридические формы: садоводческое или огородническое товарищество. На огородных участках, как и раньше, можно строить только сарайчики и бытовки. Дачные земельные участки приравниваются к садовым, а владельцы участков в СНТ автоматически получают возможность строительства на своей земле жилого дома с правом постоянного проживания и прописки в нем. Для начала такого строительства собственнику участка потребуется получить разрешение в местной администрации. Также законом впервые вводится понятие «садовый дом» - строение, предназначенное для сезонного (временного) проживания. Владельцу земли, решившему возвести на своем участке садовый дом, никаких разрешений получать не потребуется.
По информации филиала Федеральной
кадастровой палаты по Иркутской области
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