Кому надбавку за детей?

- В каком законе говорится о надбавках к пенсии женщинам на детей?
Ирина Петровна
В законе № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013 года, вступившем в силу с 1 января 2015 года, речь идет не о надбавке, а о перерасчете размера пенсии женщин с учетом замены трудового стажа на нестраховые периоды. Например, у женщины трое детей, по уходу за каждым она находилась в декретных отпусках. По закону она имеет право на расчет пенсии с учетом замены трудового стажа на баллы за нестраховые периоды. В частности, за стаж за рождение первого ребенка - 1,8 балла за год, за второго - 3,6, за третьего и четвертого - 5,4 балла за год. Начисляют баллы не более чем за четверых детей. И не больше чем по 1,5 года ухода на каждого. Если мать сидела с первым малышом 1,5 года, значит, что ей в зачет пойдут 2,7 балла. Еще полтора года она ухаживала за вторым, значит, ее «накопления» увеличатся на 5,4 балла. За двоих детей получится 8,1 балла. И так далее.
Но не всегда замена стажа на исчисление его баллами приводит к увеличению пенсии. Учитывая статистику по уже произведенным перерасчетам, выгоден этот вариант лишь 40-50 процентам женщин. Причем увеличение у всех очень разное - от копейки до нескольких сотен рублей. Большое увеличение пенсии происходит, как правило, у женщин, имеющих много детей и немного стажа.
- Мои дети родились в 70-е годы прошлого века в Грузии, которая в то время была одной из республик СССР. Соответственно, свидетельства о рождении тоже грузинские. Могу ли я претендовать на добавку к пенсии за детей?
Ирина Владимировна
Если вы получаете страховую пенсию по старости или инвалидности, размер которой рассчитан с учетом периодов, во время которых вы рожали детей, то у вас есть право на перерасчет пенсии с учетом нестраховых периодов. Главное, чтобы у ваших детей были свидетельства о рождении, оформленные в соответствии с законодательством. В отдельных случаях потребуется нотариально заверенный перевод свидетельств на русский язык, а также документы, что дети достигли возраста полутора лет.- Мне 70 лет, инвалид, дойти до Пенсионного фонда не могу. Может ли туда обратиться мой социальный работник?
Нина Ивановна
Ваш социальный работник может обратиться с заявлением о перерасчете вашей пенсии, если представит вашу доверенность, должным образом заверенную.- Работала на вредном производстве, ушла на пенсию в 45 лет, потом работала в другом месте, уволилась в 2016 году. Пенсия какой была, такой и осталась, никакого перерасчета мне не сделали. Положена ли мне надбавка на детей?
Анна Афанасьевна
До 31 декабря 2014 года ваша пенсия ежегодно индексировалась, если вы были трудоустроены официально. Если после 1 января 2015 года вы продолжали работать, то пенсия не индексировалась, но при этом увеличивалась с 1 августа каждого года на сумму не более трех баллов.
Если ваши дети, Анна Афанасьевна, были рождены во время вашей работы по списку 1 и вредного стажа у вас немного, то замена специального стажа, с учетом которого вы ушли на пенсию до достижения общеустановленного возраста, на нестраховые периоды лишит вас права на назначение пенсии в 45 лет. Чтобы учесть периоды ухода за детьми в стаже, вам надо будет отказаться от уже назначенной пенсии и назначить её на общих основаниях. В этом случае размер вашей пенсии будет рассчитан заново. При этом стажевый коэффициент рассчитают от 20 лет, а не от 15 лет, как это делают у женщин по списку 1. Ожидаемый период, применяемый для определения размера пенсии, тоже увеличится, что скажется на снижении размера вашей пенсии.
Ольга КРАСНОВА
Редакция благодарит Марину КОЗЛОВУ,
замначальника ангарского управления ПФ РФ,
за помощь в подготовке материала
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