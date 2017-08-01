Кому надбавку за детей?

Ирина Петровна

Ирина Владимировна

Нина Ивановна

Анна Афанасьевна



Ольга КРАСНОВА



Редакция благодарит Марину КОЗЛОВУ,

замначальника ангарского управления ПФ РФ,

за помощь в подготовке материала

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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В законе № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013 года, вступившем в силу с 1 января 2015 года, речь идет не о надбавке, а о перерасчете размера пенсии женщин с учетом замены трудового стажа на нестраховые периоды. Например, у женщины трое детей, по уходу за каждым она находилась в декретных отпусках. По закону она имеет право на расчет пенсии с учетом замены трудового стажа на баллы за нестраховые периоды. В частности, за стаж за рождение первого ребенка - 1,8 балла за год, за второго - 3,6, за третьего и четвертого - 5,4 балла за год. Начисляют баллы не более чем за четверых детей. И не больше чем по 1,5 года ухода на каждого. Если мать сидела с первым малышом 1,5 года, значит, что ей в зачет пойдут 2,7 балла. Еще полтора года она ухаживала за вторым, значит, ее «накопления» увеличатся на 5,4 балла. За двоих детей получится 8,1 балла. И так далее.Но не всегда замена стажа на исчисление его баллами приводит к увеличению пенсии. Учитывая статистику по уже произведенным перерасчетам, выгоден этот вариант лишь 40-50 процентам женщин. Причем увеличение у всех очень разное - от копейки до нескольких сотен рублей. Большое увеличение пенсии происходит, как правило, у женщин, имеющих много детей и немного стажа.Если вы получаете страховую пенсию по старости или инвалидности, размер которой рассчитан с учетом периодов, во время которых вы рожали детей, то у вас есть право на перерасчет пенсии с учетом нестраховых периодов. Главное, чтобы у ваших детей были свидетельства о рождении, оформленные в соответствии с законодательством. В отдельных случаях потребуется нотариально заверенный перевод свидетельств на русский язык, а также документы, что дети достигли возраста полутора лет.Ваш социальный работник может обратиться с заявлением о перерасчете вашей пенсии, если представит вашу доверенность, должным образом заверенную.До 31 декабря 2014 года ваша пенсия ежегодно индексировалась, если вы были трудоустроены официально. Если после 1 января 2015 года вы продолжали работать, то пенсия не индексировалась, но при этом увеличивалась с 1 августа каждого года на сумму не более трех баллов.Если ваши дети, Анна Афанасьевна, были рождены во время вашей работы по списку 1 и вредного стажа у вас немного, то замена специального стажа, с учетом которого вы ушли на пенсию до достижения общеустановленного возраста, на нестраховые периоды лишит вас права на назначение пенсии в 45 лет. Чтобы учесть периоды ухода за детьми в стаже, вам надо будет отказаться от уже назначенной пенсии и назначить её на общих основаниях. В этом случае размер вашей пенсии будет рассчитан заново. При этом стажевый коэффициент рассчитают от 20 лет, а не от 15 лет, как это делают у женщин по списку 1. Ожидаемый период, применяемый для определения размера пенсии, тоже увеличится, что скажется на снижении размера вашей пенсии.