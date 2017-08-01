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Как избавиться от тараканов?


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Вчера, 17:27
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Как избавиться от тараканов?
- В городе буквально нашествие тараканов. От них невозможно избавиться, никакие средства не помогают. Подскажите, что делать в таких случаях?
Любовь Владимировна


Тараканы – родственники динозавров и, по мнению ученых, переживут даже атомную войну. Природа снабдила этих насекомых мощным механизмом выживания. Неудивительно, что они легко приспосабливаются ко всевозможным ловушкам, приманкам и отравам. И что бы ни придумывали люди, победа будет не за нами. Одна самка таракана за жизнь откладывает больше 400 яиц. А есть они могут почти всё, включая волосы, клей, книжные обложки, мыло и даже пластик.

Прописные истины о содержании своего жилища в чистоте и так всем известны. Но когда прусаки начинают ползать там, где их никогда не было, дело уже не в чистоте, а в чем-то другом. Первым делом обратитесь в УК. Возможно, там решили сэкономить на обработке подвалов. Если обработку всё же проводили, но без особого эффекта, обращайтесь в городские и частные службы, которые занимаются дезинсекцией помещений.

Как избавиться от тараканов?

В одной из служб дезинсекции нам подтвердили, что за последние 10 лет в городе, без преувеличения, нашествие тараканов. А Усолье буквально стонет от клопов. Почему так происходит, не совсем понятно. Летом всегда больше заявок, чем в холодное время года: холод отпугивает тараканов, и зимой их активность снижается. Фирмы дают гарантию избавления от тараканов на 6, 12 месяцев и 5 лет. Стоимость обработки помещений недешева и зависит от концентрации препарата.

Оксана ТИХАЯ

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