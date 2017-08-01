Как позвонить?

Николай Иванович



Часы работы учреждения: с понедельника по четверг,

c 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,

в пятницу, с 9.00 до 13.00.

Телефоны 52-37-71, 51-20- 69,

52-34-51, 52-28-94.

К сожалению, Николай Иванович не указал номер телефона, по которому он не смог дозвониться. Сообщаем номера телефонов ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району», по которым можно позвонить в часы работы учреждения и получить необходимую консультацию.