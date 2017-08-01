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Как позвонить?


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Вчера, 22:11
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- Невозможно дозвониться до социальной защиты! Зачем тогда она вообще нужна? Что это за служба, которая не отвечает на телефонные звонки?
Николай Иванович


К сожалению, Николай Иванович не указал номер телефона, по которому он не смог дозвониться. Сообщаем номера телефонов ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району», по которым можно позвонить в часы работы учреждения и получить необходимую консультацию.

Часы работы учреждения: с понедельника по четверг,
c 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
в пятницу, с 9.00 до 13.00.
Телефоны 52-37-71, 51-20- 69,
52-34-51, 52-28-94.
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