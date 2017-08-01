Что дают за четвёртого?

- Что положено при рождении четвертого ребенка, какие выплаты, льготы?
Александра
В случае рождения четвертого ребенка могут быть предоставлены следующие выплаты и меры социальной поддержки:- Единовременное пособие при рождении ребенка
(ФЗ от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»). Данное пособие назначается до исполнения ребенку шести месяцев. Размер пособия составляет 19620,40 рубля.- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет
(ФЗ от 19 мая 1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»). Размер пособия на второго ребенка и последующих детей не менее 7357,64 рубля.- Единовременная выплата при рождении ребенка
(постановление администрации Иркутской области от 03.12.2007г. № 281-па «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области») семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума по Иркутской области. Данная выплата назначается до исполнения ребенку шести месяцев. Размер выплаты составляет 5000 рублей. - Пособие до 16 лет
(№130-ОЗ «О пособии на ребенка в Иркутской области») семьям со среднедушевым доходом не выше величины прожиточного минимума по Иркутской области. Размер пособия 288 рублей, пособие одинокой матери 576 рублей.
В соответствии с законом Иркутской области от 23 октября 2006 г. № 63-ОЗ «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» многодетным семьям, имеющим в своем составе трех и более детей, не достигших возраста 18 лет (также учитываются в составе семьи пасынки, падчерицы), среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в целом по области в расчете на душу населения, назначается:- Социальное пособие
в размере 200 рублей на каждого ребенка либо денежная компенсация 30% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
- Бесплатное обеспечение лекарствами,
приобретаемыми по рецептам врачей при амбулаторном лечении детей в возрасте до 6 лет. - Ежемесячная денежная выплата
(закон Иркутской области №101-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей»). Данная выплата назначается на третьего и последующих детей при наличии у родителей (усыновителей) и детей российского гражданства и совместного проживания родителей, ребенка и предыдущих детей по одному адресу в Иркутской области. Назначается со дня достижения ребенком возраста полутора лет до достижения ребенком возраста трех лет и только в том случае, если ребенок и (или) предыдущие дети (один из предыдущих детей) не посещает детское учреждение по уважительной причине.
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