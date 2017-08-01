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Почему не попасть?


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Вчера, 22:19
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- В городской поликлинике № 1 такие огромные очереди, а на УЗИ вообще не попасть бесплатно. Зато платно - иди хоть сейчас, но стоит это 1000 рублей. А почему бы не сделать стоимость УЗИ хотя бы 300 рублей для всех? И людям это было бы доступно, и поликлинике хорошо, и очередей бы не стало!
Галина Михайловна


Лечащий врач назначает обследование согласно стандартам и в соответствии с клинической ситуацией.

В соответствии с разделом VIII территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной постановлением правительства Иркутской области от 29 декабря 2016 года № 848-пп «Объем диагностических и лечебных мероприятий пациенту определяет лечащий врач в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи и порядками оказания медицинской помощи, а в случаях их отсутствия – в соответствии с утвержденными протоколами ведения больных и общепринятыми нормами клинической практики».

«Сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональную диагностику, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения».

И.В. КРЫВОВЯЗЫЙ,
главный врач Ангарской городской больницы № 1

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