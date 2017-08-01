Почему не попасть?

Галина Михайловна

И.В. КРЫВОВЯЗЫЙ,

главный врач Ангарской городской больницы № 1

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Лечащий врач назначает обследование согласно стандартам и в соответствии с клинической ситуацией.В соответствии с разделом VIII территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной постановлением правительства Иркутской области от 29 декабря 2016 года № 848-пп «Объем диагностических и лечебных мероприятий пациенту определяет лечащий врач в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи и порядками оказания медицинской помощи, а в случаях их отсутствия – в соответствии с утвержденными протоколами ведения больных и общепринятыми нормами клинической практики».«Сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональную диагностику, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения».