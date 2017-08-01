Бери и делай

Когда люди сильнее депутатов

Полина ГРАФОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Галина ЯСТРЕБКОВА, председатель дома №27 микрорайона 15, принесла в редакцию целую кипу документов, как она заставляла работать своего депутата. Это была первая реакция на публикацию материала о работе депутатов «За народ» («В» №83 от 08.08.2017).Галина Григорьевна человек грамотный. В своё время окончила курсы управляющих домов, поэтому в деле жилищно-коммунального хозяйства она дока. Стать отличным управдомом ей помог темперамент – эмоциональная, нетерпимая, неутомимая, несмотря на пенсионный возраст.Первое письмо Евгению БреусУ, травматологу больницы скорой медицинской помощи и депутату Думы АГО по округу № 18, Галина Григорьевна отправила еще в мае 2015 года. На четырех листах описала проблемы своего двора и дома: в подъезде курят, соседи паркуются на газонах, хулиганы расколотили палисадник, подросткам не хватает теннисного стола и турников, а пожилым - деревьев и скамеек. В дополнение к этому гора претензий к управляющей компании: необоснованный размер платежей за текущий ремонт, которого уже несколько лет не было, плохая уборка в подъездах, в подвале постоянно течёт канализация... Но всё это так, цветочки. Главная проблема - мусорная площадка, которая находится не внутри микрорайона, а поодаль. Мусор, в том числе большой, строительный, на нее складируют все, кто проезжает по улице Декабристов. 9 контейнеров под бытовой мусор и один дополнительный, трёхтонный, для крупногабаритного. По договору управляющая компания должна вывозить мусор два раза в неделю. Но поскольку ёмкости наполняются со скоростью света, делать это приходится через день. За это платят жильцы.возмущается Галина Ястребкова.Проблема с мусорной площадкой возникла не вчера. И сами жильцы уже придумали, как её решить.Устав скитаться по чиновничьим коридорам, управдом решает обратиться к своему депутату, рассудив, что ему куда проще решать народные проблемы. Ответа на своё письмо от депутата женщина ждала… больше года, после чего пошла на прием к председателю Думы АГО Александру ГОРОДСКОМУ.Депутат действительно ответил. Через пять дней после жалобы лично приехал, прошёлся вместе с активистами по району, выслушал претензии, узнал о проблемах. Через некоторое время Ястребкова получила ответ. Смысл его такой: сообщения о нарушениях правил парковки, испорченного палисадника и курения в подъезде были направлены в полицию, которая тоже ответила: составление протоколов за нарушение правил парковки, повреждение ограждений и курение в помещениях общего пользования МКД не входит в их полномочия. С этим нужно идти в жилищный надзор или администрацию. Адрес прилагался. По такой же схеме были составлены ответы и на все остальные вопросы. В конце письма приписка: ваши вопросы я держу на особом контроле. Это было в сентябре 2016 года.Депутат ответил? Ответил. Но ни один вопрос не решил.