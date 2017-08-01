Бери и делай

Когда люди сильнее депутатов- Вы писали, как работают депутаты. Мол, они могут тут же, во время личного приёма, решить какую-нибудь проблему. А я вам расскажу, как работает наш депутат. Когда на выборах в 2015 году в Думу по нашему округу прошёл Евгений БРЕУС, я от лица жителей нашего дома написала ему письмо с просьбой помочь в решении проблем. Ровно год и два месяца ждала от депутата хоть какого-нибудь ответа! А когда позвонила в его приёмную, секретарь ответила: «Ну что же вы хотели, он ведь врач, у него времени нет». А кто его заставлял баллотироваться, если времени нет людям помогать? Нам-то что теперь делать? Эту мусорку вывезли рано утром. Фото сделано в 11 часов. Галина ЯСТРЕБКОВА говорит, что такая картина здесь каждый день.Мусорные баки в этом дворе во Владимире закрыты на ключ, чтобы не пользовались те, кто за вывоз мусора не платит. Кроме того, так гораздо чище.Более простой вариант. Но чтобы пройти к контейнеру, жильцу тоже понадобится ключ от дверей.
Галина ЯСТРЕБКОВА, председатель дома №27 микрорайона 15, принесла в редакцию целую кипу документов, как она заставляла работать своего депутата. Это была первая реакция на публикацию материала о работе депутатов «За народ» («В» №83 от 08.08.2017).
Галина Григорьевна человек грамотный. В своё время окончила курсы управляющих домов, поэтому в деле жилищно-коммунального хозяйства она дока. Стать отличным управдомом ей помог темперамент – эмоциональная, нетерпимая, неутомимая, несмотря на пенсионный возраст.
Первое письмо Евгению БреусУ, травматологу больницы скорой медицинской помощи и депутату Думы АГО по округу № 18, Галина Григорьевна отправила еще в мае 2015 года. На четырех листах описала проблемы своего двора и дома: в подъезде курят, соседи паркуются на газонах, хулиганы расколотили палисадник, подросткам не хватает теннисного стола и турников, а пожилым - деревьев и скамеек. В дополнение к этому гора претензий к управляющей компании: необоснованный размер платежей за текущий ремонт, которого уже несколько лет не было, плохая уборка в подъездах, в подвале постоянно течёт канализация... Но всё это так, цветочки. Главная проблема - мусорная площадка, которая находится не внутри микрорайона, а поодаль. Мусор, в том числе большой, строительный, на нее складируют все, кто проезжает по улице Декабристов. 9 контейнеров под бытовой мусор и один дополнительный, трёхтонный, для крупногабаритного. По договору управляющая компания должна вывозить мусор два раза в неделю. Но поскольку ёмкости наполняются со скоростью света, делать это приходится через день. За это платят жильцы. - Только с нашего дома выходит 200 тысяч рублей в год за вывоз мусора! Со всех домов, на которых висит эта площадка, получается миллион! –
возмущается Галина Ястребкова.
Проблема с мусорной площадкой возникла не вчера. И сами жильцы уже придумали, как её решить.- Я понимаю, перенести площадку некуда – рядом школа, детский сад. Но выход есть: огородить контейнеры, а тем, кто платит за вывоз мусора, раздать чипы. Чтобы только с их помощью можно было зайти на территорию. Так делают во многих других городах. Но ни администрация, ни управляющая компания сделать этого не смогли. Приезжали, смотрели, разводили руками, уезжали.
Устав скитаться по чиновничьим коридорам, управдом решает обратиться к своему депутату, рассудив, что ему куда проще решать народные проблемы. Ответа на своё письмо от депутата женщина ждала… больше года, после чего пошла на прием к председателю Думы АГО Александру ГОРОДСКОМУ. - Он когда узнал, сколько я жду ответа от своего депутата, округлил глаза. Потом сам Бреус пришёл, принёс моё письмо, обещал ответить.
Депутат действительно ответил. Через пять дней после жалобы лично приехал, прошёлся вместе с активистами по району, выслушал претензии, узнал о проблемах. Через некоторое время Ястребкова получила ответ. Смысл его такой: сообщения о нарушениях правил парковки, испорченного палисадника и курения в подъезде были направлены в полицию, которая тоже ответила: составление протоколов за нарушение правил парковки, повреждение ограждений и курение в помещениях общего пользования МКД не входит в их полномочия. С этим нужно идти в жилищный надзор или администрацию. Адрес прилагался. По такой же схеме были составлены ответы и на все остальные вопросы. В конце письма приписка: ваши вопросы я держу на особом контроле. Это было в сентябре 2016 года.
Депутат ответил? Ответил. Но ни один вопрос не решил.
- Я ведь и без него знала, куда мне нужно обращаться, куда писать и кому жаловаться. На кой мне нужен тогда такой депутат? Как справочное бюро?
Полина ГРАФОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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