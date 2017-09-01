Куда врачи делись?

- Нашему ребёнку исполнилось уже 8 месяцев, но каждый раз, приходя на приём к участковому педиатру, мы видим разных врачей. Своего педиатра у нас нет. И как следить за здоровьем малыша в таких условиях?
Александр, 88 кв-л
Вопрос нашего читателя мы направили главному врачу ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1» Валерию ГОЛУБЕВУ. Вообще-то мы хотели лично встретиться с Валерием Юрьевичем, но Валерий Юрьевич от встречи категорически отказался и потребовал официальный запрос. Вот на него ответ:- В ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1» укомплектованность врачами-педиатрами составляет 70%. На педиатрических участках, не укомплектованных постоянным врачом-педиатром, наблюдение за детьми проводится врачами с других участков и дежурными врачами. Отсутствие постоянного врача не влияет на состояние здоровья детей, так как все дети находятся под наблюдением.
Постановлением администрации Ангарского городского округа в 2015-2016 гг. утверждена муниципальная программа Ангарского городского округа «Доступное жилье», по которой медицинские работники имеют возможность получить в наем жилые помещения с частичной компенсацией их стоимости, для медицинских работников сумма компенсации составляет 4060 руб.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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