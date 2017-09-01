Почему не работает почта?

Инна Петровна



Анастасия КУРМАЗОВА



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Ангарский почтамт – это отделение ЦФПС Иркутской области, филиала ФГУП «Почта России». Главный специалист по корпоративным коммуникациям иркутского управления Валерия ГОРЕЛИК ответила на вопрос нашей читательницы:Видимо, речь идёт об операторах почтовых отделений или других сотрудниках. В любом случае стоит иметь в виду: раз штат недоукомплектован, значит, есть свободные места. Торопитесь! Лучше получать небольшую зарплату с соцпакетом, чем вообще никакой. Обращаться по всем вопросам можно в отдел кадров Ангарского почтамта (ул.Чайковского, 62).