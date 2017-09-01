Почему не работает почта?

- Что происходит с почтовыми отделениями вообще? Отделение № 29 (10 мрн) работает в авральном режиме, т.к. все остальные отделения вокруг закрыли. Людям невозможно ни пенсии получить, ни посылку отправить, ни конверт купить. Что нам всем делать? Подскажите, пожалуйста.
Инна Петровна
Ангарский почтамт – это отделение ЦФПС Иркутской области, филиала ФГУП «Почта России». Главный специалист по корпоративным коммуникациям иркутского управления Валерия ГОРЕЛИК ответила на вопрос нашей читательницы:- Ситуация находится на контроле руководства Ангарского почтамта. По мере укомплектования отделений их штатный режим работы будет восстановлен.
Добавим, что в Ангарском городском округе расположено 27 отделений почтовой связи, из них 15 временно переведены на сокращённый режим работы.
Некому работать? Это вот сейчас, в нынешнее время, когда каждое рабочее место на вес золота? Мы позволили себе в этом усомниться. В Ангарском почтамте, естественно, комментировать слова иркутских коллег отказались. Однако нам удалось узнать, что штат почтальонов сформирован практически полностью. Несмотря на то, что зарплата почтальона составляет примерно 10 тысяч рублей. Но зато для такой работы не требуется никакого специального образования, разве что только надо компьютером владеть.
Видимо, речь идёт об операторах почтовых отделений или других сотрудниках. В любом случае стоит иметь в виду: раз штат недоукомплектован, значит, есть свободные места. Торопитесь! Лучше получать небольшую зарплату с соцпакетом, чем вообще никакой. Обращаться по всем вопросам можно в отдел кадров Ангарского почтамта (ул.Чайковского, 62).
Анастасия КУРМАЗОВА
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