Почему больше?

Олег Павлович

Т.Н. СЫЧИХИНА,

начальник ИФНС России

по г. Ангарску Иркутской области

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В соответствии со ст. 404 Налогового кодекса РФ налоговая база по налогу на имущество физических лиц определяется, исходя из инвентаризационной стоимости каждого объекта налогообложения (Иркутская область еще не перешла на применение кадастровой стоимости), исчисленной с учетом коэффициента-дефлятора, на основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 г.Коэффициент-дефлятор утверждается ежегодно приказом Минэкономразвития России: на 2015 г. его размер составлял 1,147; на 2016 г. – 1,329 (на 2014 г. коэффициент-дефлятор не был утвержден).Кроме того, при расчете суммы налога применяется ставка, которая определяется, исходя из норм ст. 406 Налогового кодекса РФ либо в соответствии с нормативно-правовыми актами представительных органов муниципальных образований (в случае их принятия).Для таких объектов недвижимости, как гараж, машино-место, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, иные здания, строения, сооружения, расположенные в границах Ангарского городского округа, в 2015 г. на основании решения п. 6 ст. 406 Налогового кодекса РФ применялись следующие ставки налоги: 0,1% - при суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения до 500 тыс. руб. включительно; 0,3% - при стоимости свыше 500 тыс. руб.В 2016 г. ставки налога были приняты на основании решения Думы АГО от 30.09.2015 № 86-07/01рД и составляли: 0,1% - при суммарной инвентаризационной стоимости вышеназванных объектов до 300 тыс. руб. включительно; 0,3% - при стоимости от 300 тыс. до 500 тыс. руб. включительно; 2% - при стоимости свыше 500 тыс. руб.