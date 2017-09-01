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Зачем ещё копия?


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Сегодня, 12:16
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- В газете за 17 августа, в статье о доплате к пенсии женщинам-пенсионеркам, вы напечатали недостоверную информацию, что справку о рождении ребенка можно взять в ЗАГСе. Я взяла, но когда в Пенсионном фонде отстояла 4 часа в очереди, мне сказали, что справка не нужна, требуется свидетельство о рождении ребенка или его копия. Уточните, пожалуйста, этот момент.
Галина Александровна


Мы уточнили. Но сначала перечитали нашу информацию, в которой сказано, что женщина, обратившаяся в ПФ за перерасчетом пенсии, должна представить два документа - свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Если свидетельство утрачено, понадобится нотариально заверенная копия или справка о рождении ребенка из ЗАГСа.

Как нашей редакции пояснила Марина КОЗЛОВА, заместитель начальника Ангарского управления ПФ, заверенная копия свидетельства и справка из ЗАГСа - документы равнозначные. Но для того чтобы сделать перерасчет пенсии матери, потребуется установить не только факт рождения ребенка, но и ухода за ним до полутора лет. В свидетельстве о рождении (а значит, и его копии) стоит штамп о выдаче ребенку паспорта, который подтверждает, что ему исполнилось 14 лет, значит, мама ухаживала за ним до полутора лет (нестраховой период, который пересчитывают на страховой).

Ольга КРАСНОВА

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