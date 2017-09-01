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Как промывают трубы?


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Сегодня, 12:18
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- Чем отличается промывка отопительной системы дома прибором и машиной? Что это за прибор такой?
Елена Николаевна


Действительно, существуют два способа промывки труб системы отопления. Первый, старый – с помощью каустики, это то, что вы называете машиной. Вода переливается в большую ёмкость, потом обратно. Недостаток метода в том, что отложения, которые есть на трубах, особенно в старых домах, разрушаются и попадают в воду в виде камушков. Из-за этого в трубе может возникнуть свищ или засор.

Второй способ – гидропневмопромывка. Проводится она не с помощью какого-то прибора, нужно соответствующее оборудование. Этот способ более безопасен, поэтому в последнее время стараются использовать именно его.

Анастасия КУРМАЗОВА
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