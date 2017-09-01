Сколько стоит вода?

Анастасия КУРМАЗОВА

В указанных тарифах нет никакой ошибки. Действительно, с 1 июля 2017 года действуют новые расценки. Тепловая энергия стоит 949,55 рубля за гигакалорию, а теплоноситель – 15,71 рубля за 1 кубический метр. Именно эти цифры используются для расчёта платы как за тепло, так и за горячую воду, ведь тратится и то, и другое. Это сложно, чтобы посчитать самостоятельно, нужно знать формулу. В итоге один кубический метр горячей воды в Ангарске стоит 72,53 рубля за кубометр.