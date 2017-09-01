Проездные сохранят?

Людмила Николаевна



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Льготный проезд для учащихся 7-18 лет будет сохранен в этом учебном году. Напомним, что по пластиковым картам дети ездят в общественном транспорте, оснащенном электронными терминалами, не за 20, а за 10 рублей в течение учебного года: с 1 сентября по 31 мая.Все вопросы можно задать по телефону 52-10-10, в ООО «Соцсистема». Мы задали вопрос об оформлении карт. Нам ответили. Чтобы оформить для своего школьника такую карту, надо подойти в рабочее время на автостанцию, в МОРУЦ или ДК «Современник» с документами:Оформление карты стоит 200 рублей. Ребёнка следует взять с собой, потому что его будут фотографировать прямо на пункте выдачи. В прошлом году ожидание готовой карты составляло недели две. В этом году по телефону пообещали, что надо будет подождать три-пять дней.Карту следует регулярно пополнять через терминалы Сбербанка.Напомним, что дети из многодетных малообеспеченных семей ездят в общественном транспорте по карте бесплатно, но только 50 раз в месяц.