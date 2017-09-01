Как деньги вернуть?

Елена Федоровна

Маргарита ЗАДОРИНА

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Главное, не расстраивайтесь. Если вы не подключали навязанные вам рекламой услуги и ими не пользуетесь, то деньги вам вернут. Для этого надо со своего мобильного телефона позвонить по номеру 0890 (для операторов МТС). В трубке вы услышите информацию по пунктам меню. Вам будут говорить, какую цифру надо нажать, чтобы получить информацию по конкретной услуге. Можете сразу нажать на телефоне цифру 1. В ответ вам снова будут перечислять услуги с цифрами. Вам нужна помощь специалиста, поэтому нажимайте 0. И ждите.Время от времени металлический голос будет говорить вам, сколько минут осталось до того, как вам ответят. Пока звучит мелодия, приготовьтесь назвать фамилию, имя, отчество и паспортные данные человека, на чье имя оформлена ваша сим-карта (в том случае, если она оформлена не на вас). Специалисту, который ответит вам по телефону, подробно объясните, когда, за что и сколько денег было списано с вашего номера. Он проверит эту информацию по их электронной базе, в которой каждое ваше действие в системе МТС фиксируется, и подскажет, что делать дальше.