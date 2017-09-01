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Когда засыплют?


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Сегодня, 12:42
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- Администрация просит сообщать, где ямы на дорогах, особенно на пешеходных дорожках. Я сообщала, но ямы эти так никто и не заделал. Когда будут ремонтировать пешеходные дорожки по улице Восточной?
Тамара Евгеньевна


Когда засыплют?
В прошлом году на 6 миллионов смогли засыпать песком ямы на 92 улицах города. Цифры по этому году ещё нет.

Мы уже писали, по какому принципу работают эти «горячие линии» и как холодно на них реагируют чиновники («В» от 5.08.2017 - «Выпустить пар»). Люди месяцами могут писать в разные инстанции, на разные линии и сайты, даже получать ответы… на дороги это никак не влияет. Максимум засыплют песком, чтобы вы (и мы) хоть на минуту закрыли рты. Ремонта такого тоже хватает ненадолго.

В управлении по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации АГО нам ответили:

- Подождите, сейчас дорога просохнет после дождя, и подрядчик выйдет на вашу улицу (Восточную. – Прим. автора). Мы, конечно, можем и в лужи положить, но что толку-то?

Так что, Тамара Евгеньевна, лучше действительно подождать. Обещали, что как только дорога будет сухой, ямы на пешеходной дорожке у вас ликвидируют.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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