Где пополнить транспортную карту?

- 29 августа решил пополнить транспортную карту льготника на сентябрь. Обратился в Сбербанк у Центрального рынка, но там ни один банкомат к этой услуге не подключен. Пошел на автостанцию, там большая очередь. В отделении Сбербанка у «Пальмиры» работал только один банкомат, в результате я полтора часа отстоял в очереди. Подскажите, в каких отделениях Сбербанка стоят терминалы для пополнения транспортных карт?
Николай Иванович
По информации пресс-центра Байкальского банка Сбербанка, в нашем городе терминалы, в которых можно пополнить электронные транспортные карты льготников, установлены в семи офисах Сбербанка по адресам: - 7 микрорайон, дом 25, - 94 квартал, дом 8, - 60 квартал, дом 5/6, - микрорайон 18, дом 19, - 76 квартал, дом 1, - квартал Б, дом 2, - микрорайон 15, дом 40.
Ольга КРАСНОВА
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