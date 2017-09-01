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Где пополнить транспортную карту?


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Сегодня, 12:49
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- 29 августа решил пополнить транспортную карту льготника на сентябрь. Обратился в Сбербанк у Центрального рынка, но там ни один банкомат к этой услуге не подключен. Пошел на автостанцию, там большая очередь. В отделении Сбербанка у «Пальмиры» работал только один банкомат, в результате я полтора часа отстоял в очереди.
Подскажите, в каких отделениях Сбербанка стоят терминалы для пополнения транспортных карт?
Николай Иванович


По информации пресс-центра Байкальского банка Сбербанка, в нашем городе терминалы, в которых можно пополнить электронные транспортные карты льготников, установлены в семи офисах Сбербанка по адресам:

- 7 микрорайон, дом 25,
- 94 квартал, дом 8,
- 60 квартал, дом 5/6,
- микрорайон 18, дом 19,
- 76 квартал, дом 1,
- квартал Б, дом 2,
- микрорайон 15, дом 40.

Ольга КРАСНОВА

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