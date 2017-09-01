Чему научат?

Ольга Васильевна

Фото Николая СТЕРНИНА

Собств. инф.

И профессионалы, слава Богу, есть, и даже такие, которые учат детей разному хорошему бесплатно. Работают они, к примеру, на станции юных техников и в бывшем Дворце пионеров (сейчас – Дворец творчества детей и молодежи), счастливо сохранившемся от прежних времен. В «квартале» есть центр допобразования «Гармония». Вам надо сходить куда удобнее вместе с ребенком и выбрать дело, которым он захочет заниматься. Это, кстати, не так-то просто, поскольку дел там много, и разных. Так, только Дворец творчества в этом учебном году приглашает заниматься:Во Дворце можно научиться играть на фортепиано и синтезаторе (с 6 до 10 лет), баяне и аккордеоне (с 8 до 13) и танцевать в хореографическом коллективе «Бусинки» (с 5 до 7), «Ласточка» (с 10 до 16), «Колокольчик» (с 7 до 10).И это только в ДТДиМ. Так что научить школьника можно многому и даже бесплатно, было бы желание у школьника и его родителей.