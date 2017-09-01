Чему научат?

- Есть ли в нашем городе профессионалы по допобразованию, которые занимаются со школьниками бесплатно?
Ольга ВасильевнаПрофессионал-спасатель Олег МОРГУНОВ тренирует в ДТДиМ юных спасателей.
Фото Николая СТЕРНИНА
И профессионалы, слава Богу, есть, и даже такие, которые учат детей разному хорошему бесплатно. Работают они, к примеру, на станции юных техников и в бывшем Дворце пионеров (сейчас – Дворец творчества детей и молодежи), счастливо сохранившемся от прежних времен. В «квартале» есть центр допобразования «Гармония». Вам надо сходить куда удобнее вместе с ребенком и выбрать дело, которым он захочет заниматься. Это, кстати, не так-то просто, поскольку дел там много, и разных. Так, только Дворец творчества в этом учебном году приглашает заниматься:- хореографический ансамбль «Веселый ветер» (с 6 до 9 лет)
- образцовый хореографический ансамбль «Детство» (с 4 до 7 лет)
- театр «Люди и куклы» «Чуфело» (с 7 до 15)
- спортивная секция лыжи-биатлон (с 10 лет)
- волейбол (с 11 лет)
- шахматы (с 5 лет)
- начальное техническое моделирование (с 7 лет)
- шашки (с 6 лет)
- объединение литературного краеведения «Автограф» (с 10 лет)
- «Книгочеи» (с 7 лет)
- массовики-затейники (с 7 до 16 лет)
- студия юных литераторов «Метафора» (с 12 до 18 лет)
- бисероплетение «Малахитовая шкатулка» (с 8 до 16 лет)
- ИЗО и основы декора (с 5 до 18 лет)
- ИЗО и основы дизайна (с 7 до 18 лет)
- тестопластика «Пластилиновая ворона» (с 6 до 15 лет)
- мягкая игрушка и лоскутное шитье (для детей с ограниченными возможностями, с 8 до 17 лет), а также конструирование и моделирование одежды, художественная лепка
- «Юные зоологи» (зоопарк)
- аквариумист
- парикмахер-универсал (с 12 до 18)
- конноспортивное объединение «Аллюр» (с 10 до 16)
- детские театральные мастерские (с 8 лет)
- молодежный театр (с 15 до 20 лет).
Во Дворце можно научиться играть на фортепиано и синтезаторе (с 6 до 10 лет), баяне и аккордеоне (с 8 до 13) и танцевать в хореографическом коллективе «Бусинки» (с 5 до 7), «Ласточка» (с 10 до 16), «Колокольчик» (с 7 до 10).
И это только в ДТДиМ. Так что научить школьника можно многому и даже бесплатно, было бы желание у школьника и его родителей.
Собств. инф.