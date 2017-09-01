Как часто водителей проверяют?

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ОксанаНаша читательница призналась, что к предприятию «Ангарский трамвай» сама не имеет отношения. Просто переживает за друзей, которые там работают. Пояснила:- У меня есть знакомые диспетчеры в «Горгазе» и «Стройкомплексе». Они рассказывают, что их водители, которые рабочих на автобусах возят, водительскую справку предъявляют только при поступлении на работу и при замене водительского удостоверения. Непонятно, почему в «Ангарском трамвае» другие требования. Профессия-то одна.В качестве доказательства, подтверждающего требование дополнительного обследования, Оксана прислала нам фото объявления, написанного от руки и размещенного в диспетчерской «Ангарского трамвая»:«Внимание, водители! В психоневрологическом диспансере говорим, что мы проходим водительскую комиссию платно, чтобы получить справку (это не периодический медосмотр). Направлений с предприятия не нужно.На шапочку: чистая голова, полотенце, паспорт, полис. С 14.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Квитанция об оплате, каб. 206. Для иногородних нужно зайти в кабинет №102. Заключение по шапочке выдают в среду. Нужно идти заранее.Это медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами».Мы позвонили в регистратуру поликлиники Ангарской психоневрологической больницы и узнали, что за «шапочку», то есть энцефалограмму, необходимо заплатить 500 рублей. Это если ты сам по себе пришел и сказал: «Мне на водительскую комиссию». Когда на это же самое обследование приходят с направлением предприятия, проходят бесплатно, расчет производит работодатель по договору с лечебным учреждением.В «Ангарском трамвае» нашу газету заверили, что это обычная практика, в прошлом году водители тоже самостоятельно обследовались, а потом им расходы возместили.Но как часто надо проходить эту самую водительскую комиссию? Об этом мы решили спросить у другого ангарского перевозчика – директора ООО «Автоколонна 1951» Любови ВОЛОКИТИНОЙ. Она пояснила:- Наши водители медицинский осмотр, согласно постановлению правительства, проходят раз в год. И один раз в пять лет – психиатрическую экспертизу.