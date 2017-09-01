На чём поедем?

ИгорьОбъявления, появившиеся на комбинате 31 августа, дословно гласят:«Уважаемые руководители! Сообщаю, что в связи с неоплатой МУП АГО «Ангарский трамвай» задолженности за электроэнергию, образовавшейся за периоды 2016-2017 гг, с 1 сентября 2017 года движение трамваев в сторону АНХК будет прекращено. Прошу донести информацию до персонала. Зам.генерального директора по персоналу и социальным программам А.А. УКРАИНЦЕВ».Мы попросили прокомментировать эту информацию директора МУП «Ангарский трамвай» Виктора ЗАГЕРСОНА. И он объяснил нашей газете:- Перед поставщиком электроэнергии «РН-Энерго» у нашего предприятия долг порядка 900 тысяч рублей ещё с 2015 года. Поставщик, требуя от нас урегулирования долга, в пятницу уведомил нас об отключении. Однако мы сумели договориться, чтобы отключения не было, поскольку такая крайняя мера повлечёт проблемы, опоздания людей на работу. Буквально на этой неделе мы ожидаем поступления денежных средств из бюджета АГО. Полученная сумма позволит нам закрыть имеющиеся задолженности. Почему руководство комбината не может ещё немного подождать ради людей и не принимать таких крайних мер, я не понимаю. Ни у муниципалитета, ни у нас нет планов перестать отправлять вагоны на промзону АНХК.О том, что собирается делать профсоюз АНХК, как будет отстаивать интересы работников в случае отключения электроэнергии, мы спросили председателя Владислава МОСКОВСКИХ. Он сказал нашей газете:- Трамвай пока ходит. Отключения не было. Чтобы у людей не возникли сложности с дорогой до места работы, мы предлагаем (в случае неуплаты долга трамвайным предприятием) пустить дополнительные автобусные маршруты для работников комбината от Чайковского и от автостанции. В другие районы города у нас ходят служебные автобусы, только жителям старых кварталов приходится пользоваться трамваем. А что ещё делать, если «Трамвай» не платит? Кто за них будет платить?