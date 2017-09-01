Зебру можно?

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можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Нина ВасильевнаПри большом желании сделать, конечно, можно всё что угодно. Недавно силами одной инициативной ангарчанки были отвоёваны четыре библиотеки, которые собирались закрыть! И это при том, что бороться ей приходилось с целой армией чиновников. И ничего, смогла, победила. Но с пешеходными переходами одного желания недостаточно. Нужны основания. Например, наличие школы или другого детского учреждения рядом. Перед ними безо всяких разбирательств рисуют «зебру». Если ничего такого нет, нужно смотреть на интенсивность дорожного движения. Для каждого пешеходного перехода она своя.Как пояснили нашей газете в службе дорожного надзора ГИБДД (именно они занимаются тем, что следят за дорогами: как работают светофоры, где нужно установить «лежачего полицейского», где выкрасить «зебру»), есть три вида пешеходных переходов: подземный и два наземных. Наземные могут быть регулируемые (это когда вместе с «зеброй» на дороге ставят светофор) и нерегулируемые (без светофора). Прежде чем принять решение об организации перехода, специалисты выезжают и следят за потоком машин и людей в данном месте. Прямое показание для установки наземного нерегулируемого перехода – за час проезжает около 300 машин и переходят дорогу 200 пешеходов. Чтобы установить ещё и светофор, машин должно быть примерно 500-600, а пешеходов 300-400. Если в районе Китойского моста именно такая интенсивность движения, вы имеете полное право потребовать там установку перехода.Мы понимаем, что стоять целый час на дороге не очень-то хочется. Да и не ваша это работа. Делать это должна администрация. Именно муниципалитет составляет проект дорожного движения на своей территории. ГИБДД только осуществляет контроль. Значит, на имя начальника управления ЖКХ администрации пишете письмо в свободной форме с просьбой организовать переход (управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации АГО, начальник Василина Витальевна ШУНОВА, 59 квартал, дом 4. Адрес эл.почты: uksgkh@mail.angarsk-adm.ru. Тел. 52-17-27), ждёте ответа. А пока ждёте, перечитайте правила дорожного движения.Согласно пункту 4.3 ПДД, переходить дорогу, если нет перехода, можно на перекрёстках по линии тротуаров или обочин. Не по диагонали, как это часто делают, зигзагом (даже если так короче), а строго под прямым углом к краю проезжей части. И только в том случае, если нет разделительной полосы и ограждений. Ещё одно обязательное условие, чтобы остаться в живых, – дорога, которую вы собрались переходить, должна хорошо просматриваться в обе стороны метров на 200-300.