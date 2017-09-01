Как получить выписку из ЕГРН?

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С начала 2017 года Росреестр вместо выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН) предоставляет выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).ЕГРН содержит сведения об учтенном в соответствии с законом недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, основаниях их возникновения, правообладателях. Таким образом, выписка из ЕГРН содержит элементы выписки из ЕГРП и ГКН.Сведения из ЕГРН, за исключением тех, доступ к которым ограничен законом, предоставляются Росреестром по запросам любых лиц. Запрос может быть направлен в ведомство следующими способами:- в виде бумажного документа при личном обращении в Росреестр;- в виде бумажного документа при личном обращении в МФЦ;- в виде бумажного документа путем его отправки по почте;- в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на сайте Росреестра и едином портале государственных услуг;- в электронной форме посредством отправки электронного документа с использованием веб-сервисов.При личном обращении предъявляется паспорт. Также предоставляется документ, подтверждающий внесение платы за выдачу выписки (квитанция, платежное поручение). Размер платы для физического лица колеблется от 300 до 1500 рублей (за выписку в бумажном виде) и от 150 до 700 рублей (в форме электронного документа) в зависимости от сведений, которые запрашиваются.