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Как получить выписку из ЕГРН?


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Сегодня, 15:53
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- Где сейчас получить документ о своём недвижимом имуществе и праве на него?

С начала 2017 года Росреестр вместо выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН) предоставляет выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
ЕГРН содержит сведения об учтенном в соответствии с законом недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, основаниях их возникновения, правообладателях. Таким образом, выписка из ЕГРН содержит элементы выписки из ЕГРП и ГКН.
Сведения из ЕГРН, за исключением тех, доступ к которым ограничен законом, предоставляются Росреестром по запросам любых лиц. Запрос может быть направлен в ведомство следующими способами:
- в виде бумажного документа при личном обращении в Росреестр;
- в виде бумажного документа при личном обращении в МФЦ;
- в виде бумажного документа путем его отправки по почте;
- в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на сайте Росреестра и едином портале государственных услуг;
- в электронной форме посредством отправки электронного документа с использованием веб-сервисов.
При личном обращении предъявляется паспорт. Также предоставляется документ, подтверждающий внесение платы за выдачу выписки (квитанция, платежное поручение). Размер платы для физического лица колеблется от 300 до 1500 рублей (за выписку в бумажном виде) и от 150 до 700 рублей (в форме электронного документа) в зависимости от сведений, которые запрашиваются.

По информации филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области

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