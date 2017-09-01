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Почему так рано?


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Сегодня, 15:56
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- Почему сейчас по утрам электричка до Студгородка идет слишком рано, в 5.55? А потом большой перерыв… Студентам, приехавшим в Иркутск, некуда деться до занятий, это очень неудобно.
Людмила Александровна

К сожалению, наша читательница не указала, где и со скольки учится ее студент. Если с 8 часов, то этот пригородный поезд, наоборот, удобен, поскольку прибывает на станцию «Академическая» в 7.16. Можно дойти до учебного заведения без лишней спешки. Для тех, кто учится с 10 часов, есть другой вариант. На электричке из Ангарска в 8.14 доехать до Иркутска-Сортировочного, пересесть на другой пригородный поезд, который на “Академическую” прибывает в 9.43.
До остановочного пункта «Академическая» обычно доезжают студенты, которые учатся в госуниверситете на отделении сервиса и рекламы, в институте МВД, юридическом институте и политехе. В университете первая пара начинается в 8.30. Чтобы не ждать, можно ехать на перекладных. В 6.33 на электричке из Ангарска до Иркутска-Пассажирского. Там поднимаетесь до «Чайки» и на автобусе №80 или 480 доезжаете до вуза. Долго. Зато ждать не надо.
Есть еще один вариант: автобус. Маршрут № 375 идет от стадиона «Ермак» до иркутского студгородка 1,5 часа. Первый рейс в 5.45. Дальше – по наполняемости, практически каждые 5-15 минут. Можно рассчитать вплоть до минуты и приезжать ровно к началу занятий. Цена билета – 90 рублей. Плюс 10 рублей за бронь, чтобы на конкретное время вас в автобусе точно ждало свободное место.

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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