В субботу учимся?

- Будет ли в этом учебном году для учащихся 7-9 классов суббота учебным днем или будет введена 5-дневная учебная неделя?

Оксана



На этот вопрос нашей газете ответила начальник управления образования администрации АГО Лариса ЛЫСАК.

В соответствии с п. 10 ст.2 закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация самостоятельно определяет календарный учебный график, включая условия образовательной деятельности на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. В соответствии с п.10 ст.13 закона федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, не вправе изменять учебный план и календарный учебный график организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Таким образом, образовательные организации вправе самостоятельно принять решение об организации пятидневной или шестидневной учебной недели.

Управление образования рекомендует родителям обратиться за дополнительной информацией в ту образовательную организацию, в которой обучаются их дети.