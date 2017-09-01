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До Старого Китоя возьмёте?


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Сегодня, 12:07
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- В соцсетях появилась информация, что МУП «Иркутскавтотранс» запустил на иркутский маршрут ангарских перевозчиков. Что, ангарчанам нет работы в родном городе?
Анатолий

Мы ознакомились с этой информацией (bg_irkutsk). Речь идет об иркутском муниципальном маршруте №30 Ново-Ленино - Центральный рынок. Согласно ей автобус, перевозящий иркутских пассажиров, принадлежит ангарскому предприятию ООО «Автоколонна 1951».
Как пояснила нашей редакции Любовь ВОЛОКИТИНА, генеральный директор автоколонны 1951, ситуация такая: в Ангарске ее автобусы стоят в гараже, а в Иркутске общественного транспорта не хватает. Администрация Иркутска обратилась к ангарскому предпринимателю с просьбой сдать им в аренду пять автобусов, что Волокитина и сделала.
Сейчас новый маршрут разрабатывает администрация Усольского района: поселок Тюменск - Ангарск. Мэр района обратился в автоколонну 1951 с предложением обслуживать новый маршрут.
-Почему не помочь, если в родном городе наши автобусы не нужны? - Любовь Волокитина отнеслась к предложению с интересом.
Еще одно направление, по которому, возможно, будет перевозить пассажиров автоколонна 1951, - это маршруты из поселка Старый Китой до Ангарска. Перевозчики Усольского района обслуживать его отказываются, а ангарские согласны.

Ольга КРАСНОВА
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