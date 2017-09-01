До Старого Китоя возьмёте?

- В соцсетях появилась информация, что МУП «Иркутскавтотранс» запустил на иркутский маршрут ангарских перевозчиков. Что, ангарчанам нет работы в родном городе?

Анатолий



Мы ознакомились с этой информацией (bg_irkutsk). Речь идет об иркутском муниципальном маршруте №30 Ново-Ленино - Центральный рынок. Согласно ей автобус, перевозящий иркутских пассажиров, принадлежит ангарскому предприятию ООО «Автоколонна 1951».

Как пояснила нашей редакции Любовь ВОЛОКИТИНА, генеральный директор автоколонны 1951, ситуация такая: в Ангарске ее автобусы стоят в гараже, а в Иркутске общественного транспорта не хватает. Администрация Иркутска обратилась к ангарскому предпринимателю с просьбой сдать им в аренду пять автобусов, что Волокитина и сделала.

Сейчас новый маршрут разрабатывает администрация Усольского района: поселок Тюменск - Ангарск. Мэр района обратился в автоколонну 1951 с предложением обслуживать новый маршрут.

-Почему не помочь, если в родном городе наши автобусы не нужны? - Любовь Волокитина отнеслась к предложению с интересом.

Еще одно направление, по которому, возможно, будет перевозить пассажиров автоколонна 1951, - это маршруты из поселка Старый Китой до Ангарска. Перевозчики Усольского района обслуживать его отказываются, а ангарские согласны.



Ольга КРАСНОВА