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Можно у родни?


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Сегодня, 11:04
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- Можно ли потратить материнский капитал на покупку дачного участка с домиком, если его продавец моя свекровь?
Елена

Как пояснила нашей редакции Марина КОЗЛОВА, заместитель начальника ангарского управления Пенсионного фонда, владелец сертификата на материнский (семейный) капитал может купить жилое помещение у родственников. Однако не у всех. Законом предусмотрено ограничение: материнский капитал нельзя потратить на покупку жилья у близких родственников, к которым относятся супруг и дети. Свекровь по закону таким родственником не считается.
Однако имейте в виду, что на материнский капитал можно приобрести только жилое помещение. А согласно ст. 15 Жилищного кодекса РФ жилым признается помещение, пригодное для постоянного проживания.

Собств. инф.
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