Можно у родни?

- Можно ли потратить материнский капитал на покупку дачного участка с домиком, если его продавец моя свекровь?

Елена



Как пояснила нашей редакции Марина КОЗЛОВА, заместитель начальника ангарского управления Пенсионного фонда, владелец сертификата на материнский (семейный) капитал может купить жилое помещение у родственников. Однако не у всех. Законом предусмотрено ограничение: материнский капитал нельзя потратить на покупку жилья у близких родственников, к которым относятся супруг и дети. Свекровь по закону таким родственником не считается.

Однако имейте в виду, что на материнский капитал можно приобрести только жилое помещение. А согласно ст. 15 Жилищного кодекса РФ жилым признается помещение, пригодное для постоянного проживания.



Собств. инф.