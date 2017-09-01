Как долго хранить квитанции?

Управляющие компании сведения о задолженности собственников жилья подают в разные инстанции. Из этой информации следует, что многие люди месяцами за услуги ЖКХ не платят, хотя на самом деле это далеко не так. Галина УСОВА, председатель совета дома № 3 микрорайона 7А, рассказала нашей редакции, что уже не раз представляла в суде интересы таких «должников» - своих соседей.Анне Петровне и Надежде Федоровне, жильцам дома № 3, управляющая компания «ЖилКом» выставила долг за год: одной на 7, другой на 9 тысяч рублей. Женщинам за 70 лет, одна - бывшая учительница, другая - воспитатель детского сада. Обе аккуратно платят за квартиру, хотя, может быть, в силу возраста где-то и просчитались, но не на такую большую сумму. К сожалению, некоторые пенсионеры даже не пытаются выяснить, откуда у них образовался долг, сразу бегут платить. Анна Петровна и Надежда Федоровна обратились в УК, но там с ними и разговаривать не стали. Управляющая компания подала иски в суд.- Мы стали разбираться и выяснили, что в ведомости по начислению и оплате за содержание и ремонт жилья, которую УК представила в суд, у обеих женщин не указана ежемесячная сумма оплаты. Очевидно, «ЖилКом» надеется, что собственники жилья не хранят квитанции об оплате. Но женщины квитанции сохранили, - рассказывает Галина Алексеевна.В итоге Ангарский мировой суд вынес решение: взыскать задолженность по оплате за содержание жилья с одной пенсионерки в размере 173 рубля, с другой - 361 рубль. Чувствуете разницу в сумме, запрошенной управляющей компанией? Остается только догадываться, почему УК предъявила двум пенсионеркам тысячные долги. В ответ на такое отношение к жильцам - дутые долги и пережитые волнения - женщины могли бы обратиться в суд с иском к управляющей компании, но они этого делать не стали.Подскажем нашим читателям, что срок исковой давности по услугам ЖКХ составляет 3 года, поэтому чтобы избежать необоснованных претензий УК, советуем хранить квитанции по оплате за содержание жилья и услуги ЖКХ не менее трех лет.