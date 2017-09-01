Как долго хранить квитанции?

Домашний архив – это просто.- Я каждый месяц плачу за содержание и ремонт жилья, но квитанции не храню, полагая, что вся информация есть в базе данных УК. Но недавно узнала, что управляйка предъявила долг двум моим знакомым, которые за квартиру платили. Хорошо, что они сохранили квитанции. За какой период их нужно хранить?
Анастасия Петровна
Управляющие компании сведения о задолженности собственников жилья подают в разные инстанции. Из этой информации следует, что многие люди месяцами за услуги ЖКХ не платят, хотя на самом деле это далеко не так. Галина УСОВА, председатель совета дома № 3 микрорайона 7А, рассказала нашей редакции, что уже не раз представляла в суде интересы таких «должников» - своих соседей.
Анне Петровне и Надежде Федоровне, жильцам дома № 3, управляющая компания «ЖилКом» выставила долг за год: одной на 7, другой на 9 тысяч рублей. Женщинам за 70 лет, одна - бывшая учительница, другая - воспитатель детского сада. Обе аккуратно платят за квартиру, хотя, может быть, в силу возраста где-то и просчитались, но не на такую большую сумму. К сожалению, некоторые пенсионеры даже не пытаются выяснить, откуда у них образовался долг, сразу бегут платить. Анна Петровна и Надежда Федоровна обратились в УК, но там с ними и разговаривать не стали. Управляющая компания подала иски в суд.
- Мы стали разбираться и выяснили, что в ведомости по начислению и оплате за содержание и ремонт жилья, которую УК представила в суд, у обеих женщин не указана ежемесячная сумма оплаты. Очевидно, «ЖилКом» надеется, что собственники жилья не хранят квитанции об оплате. Но женщины квитанции сохранили, - рассказывает Галина Алексеевна.
В итоге Ангарский мировой суд вынес решение: взыскать задолженность по оплате за содержание жилья с одной пенсионерки в размере 173 рубля, с другой - 361 рубль. Чувствуете разницу в сумме, запрошенной управляющей компанией? Остается только догадываться, почему УК предъявила двум пенсионеркам тысячные долги. В ответ на такое отношение к жильцам - дутые долги и пережитые волнения - женщины могли бы обратиться в суд с иском к управляющей компании, но они этого делать не стали.
Подскажем нашим читателям, что срок исковой давности по услугам ЖКХ составляет 3 года, поэтому чтобы избежать необоснованных претензий УК, советуем хранить квитанции по оплате за содержание жилья и услуги ЖКХ не менее трех лет. Ольга КРАСНОВА