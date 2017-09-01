.
,

Как долго хранить квитанции?


0

Сегодня, 11:07
 Количество просмотров: 86
    

Как долго хранить квитанции?
Домашний архив – это просто.

- Я каждый месяц плачу за содержание и ремонт жилья, но квитанции не храню, полагая, что вся информация есть в базе данных УК. Но недавно узнала, что управляйка предъявила долг двум моим знакомым, которые за квартиру платили. Хорошо, что они сохранили квитанции. За какой период их нужно хранить?
Анастасия Петровна

Управляющие компании сведения о задолженности собственников жилья подают в разные инстанции. Из этой информации следует, что многие люди месяцами за услуги ЖКХ не платят, хотя на самом деле это далеко не так. Галина УСОВА, председатель совета дома № 3 микрорайона 7А, рассказала нашей редакции, что уже не раз представляла в суде интересы таких «должников» - своих соседей.

Анне Петровне и Надежде Федоровне, жильцам дома № 3, управляющая компания «ЖилКом» выставила долг за год: одной на 7, другой на 9 тысяч рублей. Женщинам за 70 лет, одна - бывшая учительница, другая - воспитатель детского сада. Обе аккуратно платят за квартиру, хотя, может быть, в силу возраста где-то и просчитались, но не на такую большую сумму. К сожалению, некоторые пенсионеры даже не пытаются выяснить, откуда у них образовался долг, сразу бегут платить. Анна Петровна и Надежда Федоровна обратились в УК, но там с ними и разговаривать не стали. Управляющая компания подала иски в суд.

- Мы стали разбираться и выяснили, что в ведомости по начислению и оплате за содержание и ремонт жилья, которую УК представила в суд, у обеих женщин не указана ежемесячная сумма оплаты. Очевидно, «ЖилКом» надеется, что собственники жилья не хранят квитанции об оплате. Но женщины квитанции сохранили, - рассказывает Галина Алексеевна.

В итоге Ангарский мировой суд вынес решение: взыскать задолженность по оплате за содержание жилья с одной пенсионерки в размере 173 рубля, с другой - 361 рубль. Чувствуете разницу в сумме, запрошенной управляющей компанией? Остается только догадываться, почему УК предъявила двум пенсионеркам тысячные долги. В ответ на такое отношение к жильцам - дутые долги и пережитые волнения - женщины могли бы обратиться в суд с иском к управляющей компании, но они этого делать не стали.

Подскажем нашим читателям, что срок исковой давности по услугам ЖКХ составляет 3 года, поэтому чтобы избежать необоснованных претензий УК, советуем хранить квитанции по оплате за содержание жилья и услуги ЖКХ не менее трех лет.

Ольга КРАСНОВА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
Незнакомый «Ермак»
Более 1200 жителей Приангарья подали заявки на участие в «Кроссе Нации»
Ноги не главное
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Ангарчанин перечислил аферистам более 5 тысяч рублей за выдачу «кредита»
По грибы
Украл стиральную машину
Все новости категории

Общество
«Выплачь всё, что накопилось»
НЕУДАЧИН - депутат в Усолье
ХОМИЧ - глава Куйтуна
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Статей за Сентябрь 2017 (141)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru