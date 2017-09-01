Как дозвониться?

- Невозможно дозвониться до соцзащиты! Зачем вы даете их номера, раз по ним никто не отвечает?!



В настоящее время в связи со вступлением в силу изменений законодательства учреждением проводится колоссальная работа по обеспечению реализации права на меры социальной поддержки семьям, имеющим детей. Многократно возросло количество обращений родителей, подтверждающих право на получение бесплатного питания для учащихся, пособия на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий, а также на предоставление ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе. Поэтому у специалистов не всегда есть возможность своевременно ответить на телефонный звонок. Телефонные линии учреждения в настоящее время перегружены по указанным выше причинам, а также в связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу присвоения статуса детей войны.



В сложившейся ситуации рекомендуем гражданам при обращениях на телефонные номера учреждения для качественного и быстрого решения их вопроса заблаговременно сформулировать проблему, а также приготовить информацию о себе - назвать фамилию, имя, отчество, сообщить, кем является гражданин - ветераном войны, труда, инвалидом с указанием группы, многодетной матерью и т.д. При этом следует учесть, что в большинстве случаев для решения вопроса о предоставлении гражданину мер социальной поддержки ему будет необходимо лично подойти в учреждение по адресу: улица Коминтерна, дом 41, кабинеты 114 и 115.



Дополнительно сообщаем, что информация о порядке предоставления государственных услуг, перечень необходимых документов, сроки их предоставления и другие сведения размещаются на официальном сайте Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области http://society.irkobl.ru, официальном сайте учреждения http://www.angarsk-uszn.ru, на стендах, расположенных в здании учреждения. Граждане могут направлять свои вопросы и на электронный адрес учреждения: angarsk-umsr@rambler.ru.



Гражданам, которым по каким-либо причинам данный способ получения информации неудобен, напоминаем номера телефонов учреждения:

53-89-66 - телефон горячей линии, звонить с 9.00 до 13.00,

52-37-71 - отдел реализации права на меры социальной поддержки (прием),

52-34-51 - отдел назначения мер социальной поддержки,

51-20-69 - отдел выплаты мер социальной поддержки,

52-28-94 - отдел организационной работы.



Н.И. КАЛИНИНА, директор управления социальной защиты населения по Ангарскому району