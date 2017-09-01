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Кто такой?


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Сегодня, 11:12
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Кто такой?
Участкового на конкурс выбирало руководство МВД. А у них глаз – алмаз.

- Кто в этом году будет представлять город на всероссийском конкурсе «Народный участковый»? Как и кто его выбрал?

Ангарск в этом конкурсе (его региональном этапе) представляет 31-летний Дмитрий ЗАКИРОВ, участковый с 10-летним стажем.
Конкурс интересен тем, что решение принимает не жюри, а народ, то есть мы с вами. И неспроста. Профессия участкового предполагает постоянное взаимодействие с населением. Так что никто, кроме нас, оценить работу участкового не сможет.
Дмитрий Закиров попал в полицию почти случайно. Он должен был стать… сантехником.

- После школы я пошёл учиться в «фазанку» на сантехника. И окончил её. Но постоянно смотрел на своего друга – он работает в уголовном розыске, занимается экономическими преступлениями. Однажды я от своих знакомых узнал, где торгуют контрафактным спиртом. Всё выяснил. Называется - провёл оперативно-розыскные мероприятия. Хотя тогда и не понимал, что делаю. Всю информацию передал другу. Преступников поймали и даже потом судили. С этого и началось. Друг начал привлекать меня в качестве волонтёра, я с удовольствием ему помогал, - вспоминает Дмитрий дела давно минувших дней.

Окончив училище, пошёл учиться на полицейского в институт МВД. Решение быть участковым принял сразу. За 10 лет работы сменил три участка: работал по микрорайону Северный, потом по 7, 7а микрорайонам, сейчас занимается старыми кварталами по отделению полиции № 1.

- Многие жалуются, что ни разу не видели своего участкового. А это значит, что вы хорошо живёте. Обойти всех практически невозможно – людей очень много, часто меняются, переезжают. Хотя за эти годы, кажется, уже со всем городом познакомился лично.

Работа участкового считается одной из самых сложных в полиции. Судите сами: уголовный розыск занимается убийствами, кто-то только угонами машин или мошенничеством, другие расследуют только экономические преступления. А участковый занимается всем. И зачастую не только по своей специфике.

- К нам приходят со всеми вопросами: ЖКХ, семейные драмы, жалуются на соседей, собак. В день принимаем от 5 до 15 заявлений. Плюс десятки звонков, консультаций, жалоб. Но работать везде нужно, лёгких профессий, наверное, не бывает.

Для меня, если честно, победа в этом конкурсе не так важна, как реальные отзывы обо мне людей. Если я действительно помогаю, значит, хорошо делаю свою работу. Значит, на своём месте. Но в любом случае будет очень приятно победить.

Ангарчане, кстати, уже дважды забирали первые места в региональном этапе конкурса. Первый раз был в 2013 году, тогда лучшей стала Александра НЕПОМНЯЩАЯ. Повторили успех наши полицейские в 2015 году - лучшим в регионе стал Константин РОГОВ.

Проголосовать за народного участкового можно на сайте 38.мвд.рф, во вкладке «народный участковый-2017». Выберите среди кандидатов понравившегося и нажмите на кнопку «проголосовать». Сделать это будет можно до 20 сентября. По итогам голосования лучшие выйдут на второй этап конкурса, он тоже проводится на региональном уровне. А вот третий этап уже всероссийский.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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