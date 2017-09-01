Кому дают компенсацию?

- Плачу за капремонт, но компенсации не получала ни разу, в соцзащите сказали, что компенсируют только тем, кому за 80 лет.

Анна Афанасьевна К.



Анна Афанасьевна пояснила, что она не является собственником жилого помещения, собственником является ее супруг. В соответствии с действующим законодательством именно он имеет право на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Согласно данным учреждения, супруг Анны Афанасьевны указанную меру социальной поддержки получает.



- 28 августа оформила в соцзащите бесплатное питание для двух своих детей-школьников (детские пособия были оформлены до того). Документы у меня приняли, в список нуждающихся нас занесли, но в лицее № 2, где учатся дети, сказали, что в списках на бесплатное питание их нет. Почему?



Заявление о продлении предоставления меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения, от гр. М.К.А. поступило в учреждение 28.08.2017 года. На основании поступивших документов 31.08.2017 года было принято решение о продлении предоставления данной меры соцподдержки на этих детей. Дополнительный список учащихся на обеспечение бесплатным питанием, в который были включены их фамилии, был направлен в адрес управления образования 01.09.2017 года, исх. № 9649. Таким образом, дети гр. М.К.А. обеспечены в 2017-2018 учебном году бесплатным питанием в школе.



Я – молодая мама, была на днях в соцзащите. Поражена тем, какие условия созданы для приема граждан. В большом помещении стеклянные перегородки, через которые специалисты разговаривают с посетителями. Все остальные сидят рядом в ожидании своей очереди и внимательно слушают этот разговор. Учитывая специфику самого учреждения, разговор идет не всегда о тех вещах, которые хотелось бы предавать огласке. А как же закон о защите персональных данных?

Татьяна



После переезда учреждения в здание на улице Коминтерна прием граждан осуществляется в двух помещениях зального типа с перегородками в виде отдельных окон для каждого специалиста, ведущего прием, как в других организациях. Помещения, в которых предоставляются государственные услуги ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району», соответствуют требованиям действующих административных регламентов.

Заявителям, желающим при предоставлении им государственной услуги исключить присутствие других граждан, сообщаем, что они могут подать заявление с приложением документов не только путем личного обращения в учреждение, но и следующими способами:

- через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом;

- в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области». В этом случае документы должны быть подписаны электронной подписью;

- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.



Н.И. КАЛИНИНА,

директор управления социальной защиты населения по Ангарскому району