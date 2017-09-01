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Анонимно примут?


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Вчера, 09:52
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- Где у нас в городе можно сдать анализы на гепатиты В и С, сифилис и ВИЧ инкогнито?

- Какие в городе есть анонимные психологические службы?

Мы не случайно объединили эти два вопроса. Их задал один и тот же человек. Значит, проблема одна. И нетрудно догадаться, что она очень личная – такая, которую ни с родителями, ни с друзьями не обсудишь. Тут нужен не просто психолог, а специалист, имеющий опыт работы с пациентами, о диагнозе которых не принято говорить вслух. Болезнь, считавшаяся чумой 20 века, от которой найдено лекарство, позволяющее людям жить активной, полноценной жизнью, до сих пор считается уделом наркоманов и людей, ведущих асоциальный образ жизни. На самом деле ВИЧ уже распространяется среди нормальных, здоровых людей, которые для большей полноты ощущений предпочитают незащищенный половой акт.
Иркутская область несколько лет входит в тройку лидеров в России по заболеваемости ВИЧ. За весь период наблюдения выявлено свыше 50 тысяч человек с положительным иммуно-блоттингом. В этом году показатель заболеваемости составил 73,9 на сто тысяч населения, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 15 процентов.

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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