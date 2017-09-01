Можно взять?

- Мы живём в старой части города, и в соседних домах люди огораживают прилегающую территорию, чтобы поставить автомобиль, установить беседку или просто сделать клумбы и посадить цветы. Можно ли мне, собственнику квартиры на первом этаже, оформить в собственность территорию земельного участка под моими окнами? Как это сделать и через какие организации?
Галина Ивановна
Земельный участок, относящийся к дому, считается общедомовым имуществом (ст. 36 Жилищного кодекса РФ). Пункт 4 ст. 37 гласит: «Собственник помещения в многоквартирном доме не вправе:
1) осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме;
2) отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права собственности на указанное помещение».
Однако это вовсе не значит, что вы не можете пользоваться придомовым земельным участком. Можете. Уменьшение размера любого общедомового имущества возможно с согласия всех собственников помещений многоквартирного дома. Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, может быть обременен правом ограниченного пользования другими лицами, его можно сдать в аренду. Новое обременение земельного участка правом ограниченного пользования устанавливается по соглашению между лицом, требующим такого обременения земельного участка, и собственниками помещений в многоквартирном доме. Анастасия КУРМАЗОВА
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