Можно взять?

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Галина ИвановнаЗемельный участок, относящийся к дому, считается общедомовым имуществом (ст. 36 Жилищного кодекса РФ). Пункт 4 ст. 37 гласит: «Собственник помещения в многоквартирном доме не вправе:1) осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме;2) отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права собственности на указанное помещение».Однако это вовсе не значит, что вы не можете пользоваться придомовым земельным участком. Можете. Уменьшение размера любого общедомового имущества возможно с согласия всех собственников помещений многоквартирного дома. Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, может быть обременен правом ограниченного пользования другими лицами, его можно сдать в аренду. Новое обременение земельного участка правом ограниченного пользования устанавливается по соглашению между лицом, требующим такого обременения земельного участка, и собственниками помещений в многоквартирном доме.