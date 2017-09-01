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Почему молчат?


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Вчера, 09:53
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- Очень огорчена! Несколько дней не могу дозвониться в МНТК микрохирургии в нашем городе. Как же быть? Народ до Путина дозванивается с первого раза, а мы до регистратуры дозвониться не можем!
Не представилась

Дозвониться до регистратуры – дело везения. Утром во всех поликлиниках телефоны, как правило, заняты. Народ вызывает участковых врачей на дом, узнает режим работы нужного доктора, пытается записаться к узкому специалисту. Так что приходится набираться терпения и методично набирать номер. Раз за разом. До тех пор, пока не ответят. Если хочешь получить бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС, научись ждать своей очереди.
Но в частных медицинских клиниках, к числу которых относится и центр зрения «Микрохирургия», на звонки обычно отвечают незамедлительно, поскольку заинтересованы в клиентах. Однако мы тоже несколько дней не могли дозвониться. После длинного гудка металлический голос рассказывал о проводимых в центре акциях и операциях, режиме работы и выгодных предложениях. После этого наступала тишина. Ни коротких гудков, ни ответа ни привета.
Мы звонили заведующей центром. Набирали сотовый номер регистратора. Последняя, надо отдать ей должное, перезвонила вечером. Она пояснила, что сейчас многие сотрудники находятся в отпуске. В регистратуре работает один человек. Когда пациентов в центре нет, на звонки она отвечает. Когда есть, работает с ними. На этой неделе в регистратуру выйдет второй человек, поэтому дозвониться до центра станет проще. Если вы не хотите ждать и проводить у телефона много времени, то можете заехать в центр лично.
Галина ЛЕМЗЯКОВА
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