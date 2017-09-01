Как восстановить паспорт?

- У меня пропал паспорт. Что делать, куда обращаться?
СветланаЗарубежная разведка при подделке советского паспорта часто допускала одну нелепую ошибку. Даже при идеальном соответствии страниц и опознавательных знаков шпионов выдавали скрепки. Если в СССР их делали из обычной стали, то иностранные подделки скреплялись изделием из нержавейки. Поэтому в настоящем советском паспорте на развороте довольно быстро появлялись отпечатки ржавчины, а «документы» агентов такой отличительной чертой не обладали. В российском паспорте скрепок вообще нет, он прошит.
Консультацию дает начальник ОФМС по Ангарскому городскому округу Павел КАТРЫЧ:
- Тут надо разобраться: потерял или украли? Если гражданин подозревает, что произошла кража, то первый шаг надо сделать в свое территориальное отделение полиции. Причем сделать это надо как можно быстрее, пока на ваш паспорт не понабрали кредитов или не открыли фирму-однодневку. В дежурной части пишете заявление, где как можно подробнее описываете обстоятельства, при которых пропал документ. После этого вам должны выдать талон-уведомление о регистрации сообщения о пропаже. Этот талон вместе с другим пакетом документов, необходимых для получения нового паспорта, гражданин передает нам.
Если же речь идет все-таки об утере, можно приходить к нам минуя полицию. Здесь пишется заявление о пропаже и просьбе выдать новый паспорт. При необходимости надо приложить свидетельство о рождении несовершеннолетних детей. Свидетельство о заключении-расторжении брака. Военный билет. Квитанцию об оплате госпошлины за выдачу нового паспорта (при утере это 1 500 рублей). Четыре цветных или черно-белых фото стандартного образца размером 3,5 на 4,5 см.Игорь КАРИН
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