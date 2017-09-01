Как восстановить паспорт?

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

СветланаКонсультацию дает начальник ОФМС по Ангарскому городскому округу Павел КАТРЫЧ:- Тут надо разобраться: потерял или украли? Если гражданин подозревает, что произошла кража, то первый шаг надо сделать в свое территориальное отделение полиции. Причем сделать это надо как можно быстрее, пока на ваш паспорт не понабрали кредитов или не открыли фирму-однодневку. В дежурной части пишете заявление, где как можно подробнее описываете обстоятельства, при которых пропал документ. После этого вам должны выдать талон-уведомление о регистрации сообщения о пропаже. Этот талон вместе с другим пакетом документов, необходимых для получения нового паспорта, гражданин передает нам.Если же речь идет все-таки об утере, можно приходить к нам минуя полицию. Здесь пишется заявление о пропаже и просьбе выдать новый паспорт. При необходимости надо приложить свидетельство о рождении несовершеннолетних детей. Свидетельство о заключении-расторжении брака. Военный билет. Квитанцию об оплате госпошлины за выдачу нового паспорта (при утере это 1 500 рублей). Четыре цветных или черно-белых фото стандартного образца размером 3,5 на 4,5 см.