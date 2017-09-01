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Какие сроки?


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Вчера, 09:56
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- У нашего дома № 26 в мрн 6а сняли асфальтовое покрытие, и уже две недели никакие работы не ведутся. Почему так долго не приступают к укладке нового покрытия? В ЖЭК обращались, но это не возымело действия. Помогите разобраться, кто отвечает за выполнение этих работ? Какие сроки для них установлены?
Ольга

Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Между управлением по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Капитель» 15 августа 2017 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. Срок выполнения данного контракта составляет 45 календарных дней. ООО «Капитель» по данному муниципальному контракту проводит работы по благоустройству в пяти дворовых территориях, в том числе дворовая территория многоквартирного дома № 26 микрорайона 6а.
ООО «Капитель» 07.09.2017 года во дворе дома № 26 микрорайона 6а приступило к демонтажу старого, разрушенного бортового камня, разработке грунта для устройства парковочных карманов.
На данный момент выполняются работы по монтажу нового бортового камня, подготовке основания для парковочных карманов.
Работы по благоустройству вышеуказанной дворовой территории будут выполнены в соответствии с муниципальным контрактом до конца сентября.
В.В. ШУНОВА,
начальник управления по капстроительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи
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