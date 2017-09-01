Когда, наконец, конец?

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СергейНаша газета уже не раз писала о ситуации в Китое, где годами горят свалки опилок, оставшиеся после лесоперерабатывающего предприятия ОАО «Китойлес». Жители Китоя задыхались в дыму и переживали, что разгорающийся огонь со свалок перекинется на их дома. Администрация АГО начала тлеющие свалки засыпать золой, чтобы создать воздухонепроницаемый слой. Но эта работа явно затянулась. Людей беспокоит, что по поселку возят золу, а это канцероген.По информации Ирины МОРОЗОВОЙ, начальника отдела экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации АГО, сначала нужно было очистить территорию от строительного и бытового мусора, кустарников и деревьев, вырыть противопожарную траншею шириной 8 метров и глубиной 2 метра, засыпать золой. При этом верхний слой сделать из суглинка, тщательно его уплотнив. По словам специалистов, это будет надежный «могильник» для тлеющих опилок.Исполнителем работ стало ООО «РегионТрансГрупп», с которым заключили договор подряда. Эта компания обязана привести тлеющий земельный участок в надлежащее состояние. Как заверяет Ирина Морозова, проделан большой объем работ.- Были проведены обследование земельного участка, гидрогеологические изыскания, топографическая съемка участка, мониторинг состояния почвы и подземных вод, измерена мощность гамма-излучений, обустроены наблюдательные скважины. В качестве пожароподавляющего слоя предусмотрен золошлаковый материал с золоотвала ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго».