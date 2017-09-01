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Когда получу?


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Сегодня, 10:43
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- Получаю пенсию на кредитную карточку Сбербанка, мне на два дня сдвинули срок выплаты. Соседка получает пенсию на дому, она подсказала мне, что нужно перевести доставку пенсии на дом, тогда срок ее получения останется прежним. Так ли это?
Андрей Тимофеевич

Действительно, график перечисления пенсий и социальных пособий на банковские карточки пенсионеров Иркутской области изменился. По информации И.С. БЛИЗНЕЦ, зам. управляющего Пенсионным фондом Иркутской области, с 1 сентября 2017 года зачисление денежных средств в кредитные организации в Ангарском городском округе производится 23 числа каждого месяца. То есть на банковскую карточку пенсии поступят не раньше 23 числа.

В более выгодном положении оказались те пенсионеры, которые получают пенсию на дому или в почтовых отделениях. По информации Евгения КОЛЯДЕНКО, начальника участка по доставке пенсий Почты России, график не изменится: пенсию вам принесут домой или вы получите её на почте с 3 по 23 число каждого месяца. При этом существуют два дня выходных – 10 и 17 число каждого месяца.
Ваше право, Андрей Тимофеевич, изменить способ доставки пенсии. Для этого нужно обратиться с заявлением в ангарское управление Пенсионного фонда.

Ольга КРАСНОВА
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