Почему не лечат?

- Я два раза в год прохожу лечение (поддерживающая терапия: капельницы, массаж). А вчера обратился, и мне отказали. Только, возможно, на октябрь, да и то при наличии мест. Как же так? На меня ведь страховая компания выделяет средства. Или я ошибаюсь?

Николай Михайлович ФЕФЕЛОВ



Страховые компании платят лечебным учреждениям за пролеченных пациентов по факту оказания ими определенной услуги. Если они, проверяя медицинские документы, выяснят, что лечение проводилось без достаточных на то оснований, больницу оштрафуют.

Поймите, бесплатная медицина осталась в советском прошлом. В условиях рыночных отношений все платное, включая медицинское обслуживание. Если не платите сами, значит, это кто-то делает за вас.



Как это происходит? Предприятие за каждого работающего перечисляет в федеральный фонд ОМС 5,1 процента от фонда оплаты труда. Оттуда средства перераспределяются в территориальные фонды ОМС. Те в свою очередь выдают их страховым компаниям, которые перечисляют деньги клиникам. Сколько услуг те оказали, за столько и получат. С самого создания системы обязательного медицинского страхования в нашей стране декларируется принцип «Деньги идут за пациентом». Однако на деле он почти не работает.



Перейти в другую поликлинику проблематично, хороших на всех не хватает. Поменять участкового врача непросто, поскольку все загружены работой и брать на обслуживание пациентов не со своего участка отказываются. Узкий специалист без талончика не принимает. Вот и госпитализация в стационар в плановом порядке согласно территориальной программе госгарантий осуществляется в течение 14 дней. И это при наличии показаний.



Специально разработали стандарты обследования и лечения, нарушать которые нельзя. Иначе штраф. Так что обижаться на врачей не стоит. Они сегодня поставлены в такие условия. Деньги за работу им перечисляют страховые компании, а объем услуг, который гарантированно будет оплачен из ОМС, назначает Министерство здравоохранения Иркутской области. И если стационар свой план уже выполнил, но взял кого-то еще сверх нормы, то денег за его лечение не получит! Поэтому потерпите немного, до октября-то недолго осталось.



При ухудшении самочувствия обязательно обращайтесь к врачу, чтобы ваше плановое поддерживающее лечение не стало вдруг экстренным.



Галина ЛЕМЗЯКОВА