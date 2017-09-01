Отказаться не поздно?

- Подскажите, еще не поздно мне, инвалиду, отказаться от социального пакета, чтобы получать его деньгами?

Анатолий Матвеевич



Вам стоит поторопиться: выбор нужно сделать до 1 октября текущего года.

Напомним нашим читателям, что федеральные льготники, у которых есть право на получение набора социальных услуг, могут получать их в натуральной форме или деньгами. Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда по Иркутской области, с 1 февраля 2017 года стоимость набора социальных услуг составляет 1048,97 рубля в месяц. В набор входят:



- медикаменты – 807,94 рубля;

- путевка на санаторно-курортное лечение – 124,99 рубля;

- бесплатный проезд к месту лечения и обратно – 116,04 рубля.

Заменить набор социальных услуг деньгами можно как полностью, так и частично. То есть льготник имеет право получать каждую из частей набора в том виде, в каком он сам хочет.



Если льготник уже отказался от набора соцуслуг в натуральном виде, хочет и дальше получать деньгами, то ему не нужно обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока он своё решение не изменит.



Чтобы подать заявление, льготнику не обязательно лично обращаться в Пенсионный фонд, необходимые документы можно направить через электронный сервис «Личный кабинет гражданина».



Елена КЛИМОВА