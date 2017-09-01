.
,

Отказаться не поздно?


0

Сегодня, 10:46
 Количество просмотров: 46
    

- Подскажите, еще не поздно мне, инвалиду, отказаться от социального пакета, чтобы получать его деньгами?
Анатолий Матвеевич

Вам стоит поторопиться: выбор нужно сделать до 1 октября текущего года.
Напомним нашим читателям, что федеральные льготники, у которых есть право на получение набора социальных услуг, могут получать их в натуральной форме или деньгами. Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда по Иркутской области, с 1 февраля 2017 года стоимость набора социальных услуг составляет 1048,97 рубля в месяц. В набор входят:

- медикаменты – 807,94 рубля;
- путевка на санаторно-курортное лечение – 124,99 рубля;
- бесплатный проезд к месту лечения и обратно – 116,04 рубля.
Заменить набор социальных услуг деньгами можно как полностью, так и частично. То есть льготник имеет право получать каждую из частей набора в том виде, в каком он сам хочет.

Если льготник уже отказался от набора соцуслуг в натуральном виде, хочет и дальше получать деньгами, то ему не нужно обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока он своё решение не изменит.

Чтобы подать заявление, льготнику не обязательно лично обращаться в Пенсионный фонд, необходимые документы можно направить через электронный сервис «Личный кабинет гражданина».

Елена КЛИМОВА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
ПОКА ЖИВОЙ
Спорт без врача
Незнакомый «Ермак»
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
725 пожаров произошло в Иркутской области произошло по электротехнической причине
Ангарчанин перечислил аферистам более 5 тысяч рублей за выдачу «кредита»
По грибы
Все новости категории

Общество
В Ангарске приступили к обустройству второй полосы по Ленинградскому проспекту
Убийство спортсменов в России становится традицией
Налог на своё
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Статей за Сентябрь 2017 (187)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru