Нас не спросили?

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Марина ДМИТРИЕВАДействительно, днём 18 августа под окна дома № 11 в 85 квартале прибыла техника. Рабочие вырубили кусты, сняли дёрн, объяснили: готовят место под киоск. Жильцы вздрогнули. А оказалось, это они сами в декабре 2016 года дружно подписали согласие сдать этот участок в аренду!..- Я лично ничего не подписывала. Позвонила соседям, они говорят, что тоже никому согласие на это безобразие не давали, – возмущается Марина Дмитриева.Представитель управляющей компании Наталья БАСОВА (дом обслуживает «Жилищное управление») в курсе происходящего. По ее словам, протокол общего собрания (оно проходило в заочной форме) за аренду земли подписали больше 60% собственников МКД.- Земля, о которой идёт речь, входит в придомовую территорию. Для того чтобы принять какое-либо решение по этой земле, необходимо согласие 2/3 собственников МКД. Мы набрали необходимое количество, между индивидуальным предпринимателем и управляющей компанией подписали договор долгосрочной аренды.Мы, т.е. подписи собирала УК? Неудивительно. Ведь арендаторы – это живые деньги. По закону имущество дома собственники действительно могут сдать в аренду. Деньги, которые предприниматель платит в качестве арендной платы, поступают на лицевой счёт дома. Распорядиться ими собственники могут по своему желанию – сделать ремонт подъезда, высадить деревья, поставить лавочки или детскую площадку. Это хороший, а часто и единственный способ дому заработать. Другое дело, что далеко не на всякое имущество всякого МКД найдутся охотники. На землю перед домом №11 в 85 квартале они нашлись. Земельный участок выходит прямо на улицу Ворошилова. Для мелкой торговли самое то!- В декабре прошлого года мы вышли на управляющую компанию с инициативой взять кусок земли дома в аренду. Хотим там поставить киоск. Согласно новым правилам, которые выдвинула в наш адрес администрация муниципалитета, киоск должен быть современным, красивым. Такой и поставим. Наша фирма является региональным представителем нескольких фабрик мороженого. Именно этот продукт будет основным в продаже. Ну и дополнительные сопутствующие товары – соки, вода, шоколад, - пояснил нашей газете Олег ХУД, представитель фирмы, арендовавшей этот участок.Согласно документам, которые находятся в управляющей компании, действительно, на общем собрании, когда решался вопрос сдачи участка придомовой территории в аренду, большинство собственников были «за». В декабре приняли решение, в январе подписали договор аренды, а с февраля уже начали платить. Накапала уже 31 тысяча 700 рублей за 7 месяцев. Хотя всё это время предприниматель еще ничего не заработал – киоска-то не было.- Мы подняли все платёжные документы – не было ни одной просрочки платежа. Не могу понять, почему сейчас жильцы резко стали против, - недоумевает представитель УК.Почему, жильцы объяснили: «Просто не хотим под окнами очередной киоск. Боимся, что будут торговать пивом, сигаретами, а это значит постоянные пьяные компании под окнами».