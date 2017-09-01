Чем они занимаются?

- Мы решили написать письменное обращение к губернатору. С просьбой помочь составить письмо обратились к специалисту по работе с населением центра поддержки общественных инициатив. Но нам отказали, сославшись на то, что это не входит в круг их обязанностей. А что тогда входит?

Галина Петровна



Центр поддержки общественных инициатив (ЦПОИ) как раз и был создан, чтобы поддерживать население и помогать ему в самых разных ситуациях. Прежде всего это, конечно, вопросы взаимодействия с властью. Поэтому помощь в составлении писем, обращений, жалоб – это прямая обязанность специалиста по работе с населением. Что ещё они должны делать?

- В круг обязанностей наших специалистов также входит консультирование по различным вопросам. Если это вне компетенции ЦПОИ, мы переадресовываем человека. Организуем встречи жителей с представителями власти, информируем об их деятельности и нововведениях, - объясняет и.о. начальника МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» Надежда ЧЕРЕПАНОВА.

Если вам по каким-то причинам специалист ЦПОИ отказал, идите прямиком к начальству. Вашу жалобу, Галина Петровна, мы передали руководству. Надеемся, в ближайшее время вам окажут помощь.

Теперь для тех, кто до сих пор не знает, кто из специалистов работает на вашей территории. На сайте центра поддержки общественных инициатив есть вкладка «Специалисты». Там указаны и номера телефонов, в том числе сотовые.

Телефон ЦПОИ 52-14-70, сайт www.angarsk-crms.ru

Полина ГРАФОВА