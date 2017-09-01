Проблемы будут?

АлександрУклонистом вас могут признать, если вы получили штраф, но не оплачиваете его в течение 60 дней. В этом случае малейшая проверка на дороге – и на вас имеют полное право составить очередной протокол за уклонение от исполнения административного наказания. Статья 20.25 КоАП предусматривает в таком случае штраф в двукратном размере от неуплаченного или арест до 15 суток.Из 200 тысяч штрафов ГИБДД области водители оплатили чуть больше половины. При этом за уклонение от исполнения административного наказания составлено только 3809 дел, а привлечено к ответственности и того меньше – около 2,5 тыс. водителей. Такое попустительство к должникам в ГИБДД выявила областная прокуратура.- При таком низком проценте фактически взыскиваемых штрафов не достигаются цели административного наказания – виновник не несёт ответственности за совершённое правонарушение. А это влечёт новые нарушения, - сообщают в прокуратуре Иркутской области.Прокуратура потребовала от ГИБДД в срочном порядке устранить нарушения, а руководство дорожной полиции пообещало принимать самые активные действия на выявление и привлечение к ответственности уклонистов, будет гораздо дешевле заплатить самому и до того, как поймают на дороге.